كيف تؤثر الألفاظ النابية على الجسد والعقل؟

كشفت دراسة حديثة أن التلفظ بالكلمات النابية يمكن أن يحسّن الأداء البدني، إذ يساعد الأشخاص على تجاوز المخاوف وبذل جهد أكبر في اختبارات القوة والتحمل.

وأوضح الدكتور ريتشارد ستيفنز من جامعة كيل بالمملكة المتحدة أن استخدام الألفاظ النابية يمنح الأفراد شعورًا بالتحرر من القيود الاجتماعية، ويزيد من التركيز والثقة بالنفس، مما يقلل التشتت ويعزز القدرة على الانطلاق بقوة أكبر.

وشملت الدراسة تجربتين شارك فيهما 192 شخصًا، حيث كرر المشاركون كلمة نابية أو كلمة محايدة كل ثانيتين أثناء أداء تمرين الضغط على الكرسي. وبعد التمرين، قيست حالتهم الذهنية من حيث المشاعر الإيجابية، والانتباه، والثقة بالنفس، ومستوى الانغماس الكامل في النشاط.

وأظهرت النتائج أن من استخدموا كلمات نابية تمكنوا من تحمل وزن أجسامهم لفترة أطول، ويرجع الباحثون ذلك إلى زيادة الانسيابية الذهنية وتقليل التشتت، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس.

وأشار الباحثون إلى نيتهم دراسة تأثير الكلمات النابية في مواقف أخرى تتطلب التغلب على التردد، مثل الخطابة العامة أو المواقف الاجتماعية، لاستكشاف قدرتها على مساعدة الأفراد في إطلاق كامل إمكاناتهم.

ونُشرت الدراسة في مجلة American Psychologist.