تركيا: محادثات "قسد" مع إسرائيل تعرقل جهود الاندماج

كتب : مصراوي

05:03 م 22/12/2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن عقد محادثات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وإسرائيل يشكل عقبة أمام جهود الاندماج.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، أن قوات سوريا الديمقراطية ليس لديها نية فيما يبدو لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل الدولة السورية.

وأكد فيدان، أنه من المهم أن تتوقف هذه القوات عن كونها "عقبة أمام وحدة سوريا".

وبدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن دمشق لم تلمس أي إرادة جادة من قوات (قسد) بقيادة الأكراد لتنفيذ اتفاق الاندماج الذي تم توقيعه في 10 مارس الماضي.

