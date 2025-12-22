تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، الاستماع إلى مرافعة محمد حمودة، دفاع المتهمة الرابعة سارة خليفة، في قضية المخدرات الكبرى، المتهمة فيها و27 آخرين بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

ودفع المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة الرابعة سارة خليفة، بعدم حيادية النيابة العامة في الدعوى، معتبرًا أن ما شاب إجراءات التحقيق يثير الشكوك حول سلامتها.

واعترض ممثل النيابة العامة على ما أثاره الدفاع، وطلب إثبات اعتراضه نصًا في محضر الجلسة.

فيما أعاد دفاع المتهمة تمسكه بالدفع بعدم الحيادية، واعتبره دفعًا قانونيًا جوهريًا يتعين على المحكمة التصدي له والفصل فيه.

وأثبتت هيئة المحكمة ما أبداه الدفاع واعتراض النيابة بمحضر الجلسة.

تفاصيل اتهام سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

تواجه سارة خليفة وعدد من المتهمين اتهامات جسيمة تشمل جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتكوين تشكيل عصابي منظم، وتمويل أنشطة إجرامية داخل البلاد، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة وأحالتها على إثرها إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة الجاهزة للترويج بلغت نحو 648 كيلوجرامًا، داخل وحدات سكنية استُخدمت كمعامل سرية للتصنيع، إلى جانب العثور على مقاطع فيديو صادمة داخل هاتف المتهمة، تضمنت مشاهد اعتداء وتعذيب لأحد الأشخاص، أقرت بتصويرها داخل شقتها مع تقديم رواية مغايرة لملابسات الواقعة.

وأفادت أوراق القضية بثبوت تورط المتهمة في تمويل نشاط العصابة والتنسيق مع متهمين خارج البلاد لاستيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع، رغم نفيها إدارة أي تشكيل إجرامي، مؤكدة أن الزج باسمها جاء على خلفية علاقات شخصية سابقة، فيما تستكمل المحكمة نظر القضية وسط إجراءات أمنية مشددة.

