أمريكا: الفيضانات في شمال كاليفورنيا تغرق الطرق ووفاة شخص

كتب : مصراوي

05:01 م 22/12/2025

فيضانات كاليفورنيا

كاليفورنيا (الولايات المتحدة)- (أ ب)

قالت السلطات إن الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت الطرق بالمياه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى عمليات إنقاذ من السيارات والمنازل وهناك حالة وفاة واحدة مؤكدة.

وفي ريدينج بالولاية، قالت الشرطة إنها تلقت مكالمات كثيرة من سائقين تقطعت بهم السبل أمس الأحد ، حاولوا القيادة خلال المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال العمدة مايك ليتاو في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن شخصا توفي في ريدينج. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويقطن ريدينج نحو 93 آلاف شخص وتقع على مسافة 257 كيلومترا شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية أن ما بين 6ر7 سنتيمتر و2ر15 سنتيمتر من الأمطار هطلت بحلول مساء أمس الأحد في أجزاء من مقاطعتين.

فيضانات كاليفورنيا كاليفورنيا وفاة شخص

