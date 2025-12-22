إعلان

بعد تصدره التريند.. أول رد من إدوارد بعد ظهوره على "كرسي متحرك"

كتب : هاني صابر

12:11 م 22/12/2025

الفنان ادوارد

تصدر اسم الفنان إدوارد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره على كرسي متحرك وتداول أخبارا حول تعرضه لأزمة صحية.

وأصدر إدوارد بيانا نشره عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وجاء فيه:"الفيديو المتداول تم تصويره دون علم أو موافقة الفنان وهو ما يعد انتهاكا صريحا لخصوصيته كما يؤكد أن تداول هذا المحتوى دون إذن رسمي يضع من قام بالتصوير او النشر تحت طائلة المسائلة القانونية وفقا للقوانين المنظمة".

وتابع البيان: "وفيمات يخص الحالة الصحية، فقد تواجد الفنان إدوارد بالمستشفى نتيجة التواء في القدم،وتم التعامل الطبي مع الحالة على الفور، وهو بحالة جيدة وغادر المستشفى بالفعل".

وأضاف البيان: "ويطمئن الفنان الجمهور بأنه سيقدم برنامجه في موعده المحدد دون أي تأخير مع توجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان والتأكيد على أهمية احترام الخصوصية وعدم تداول أي محتوى غير مصرح به".

إدوارد كرسي متحرك جوجل

