قرار جديد من النيابة بشأن مدير معهد أزهري متهم بالتحرش بتلميذة في قنا

قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا تجديد حبس مدير معهد أزهري لمدة 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل المعهد خلال اليوم الدراسي، بدائرة مركز نقادة غرب المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بتقدم ولي أمر تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا ببلاغ يتهم فيه مدير معهد أزهري بالتحرش بابنته أثناء تواجدها بالمعهد خلال اليوم الدراسي.

وبالفحص، تبين أن المتهم يبلغ من العمر 59 عامًا ويعمل مديرًا لمعهد أزهري بإحدى قرى مركز نقادة، حيث حرر والد التلميذة محضرًا اتهمه فيه بالتحرش بابنته داخل المعهد.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة القضية، ثم جرى تجديد حبسه 15 يومًا، قبل أن تصدر قرارًا جديدًا بتجديد حبسه للمرة الثانية لمدة 15 يومًا، استمرارًا للتحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.