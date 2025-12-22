إعلان

قرار جديد من النيابة بشأن مدير معهد أزهري متهم بالتحرش بتلميذة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:43 م 22/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا تجديد حبس مدير معهد أزهري لمدة 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بتلميذة بالصف السادس الابتدائي داخل المعهد خلال اليوم الدراسي، بدائرة مركز نقادة غرب المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بتقدم ولي أمر تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا ببلاغ يتهم فيه مدير معهد أزهري بالتحرش بابنته أثناء تواجدها بالمعهد خلال اليوم الدراسي.

وبالفحص، تبين أن المتهم يبلغ من العمر 59 عامًا ويعمل مديرًا لمعهد أزهري بإحدى قرى مركز نقادة، حيث حرر والد التلميذة محضرًا اتهمه فيه بالتحرش بابنته داخل المعهد.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة القضية، ثم جرى تجديد حبسه 15 يومًا، قبل أن تصدر قرارًا جديدًا بتجديد حبسه للمرة الثانية لمدة 15 يومًا، استمرارًا للتحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة قنــا حبس مدير معهد أزهري التحرش بتلميذة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة