تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الاستماع إلى مرافعة محامي المتهمة الرابعة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى، المتهم فيها 27 شخصًا بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقال محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، لرئيس المحكمة أثناء مطالبته بالسماح بتصوير مرافعة الدفاع أسوة بالنيابة العامة: "كده هنحاكم كل من تناول القضية وأثر على الرأي العام، وكده هنطالب بمحاكمة عمرو أديب علشان اللي بيعمله والأحكام اللي بيصدرها على الناس".

ورد رئيس الدائرة بأن السماح بالتصوير أو منعه من صميم سلطة المحكمة، موضحًا أن قرار منع التصوير بعد مرافعة النيابة العامة جاء حفاظًا على حقوق المتهمين، ومنع التأثير على الرأي العام أو إصدار أحكام شعبية قبل صدور حكم المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة أن الجلسة علنية وبحضور الصحفيين، دون السماح بالتصوير.

وتعود بداية القضية إلى ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط مشبوه مرتبط بسارة خليفة، أسفرت عن مداهمة شقتين سكنيتين بالقاهرة، إحداهما تخصها، واستخدامهما كمعامل سرية لتصنيع مخدر "البودرة" (الحشيش الصناعي).

وتم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام تزن نحو 750 كيلوجرامًا، إضافة إلى مبالغ مالية.

ووفقًا للتحقيقات، تولت سارة خليفة دورًا محوريًا في تمويل العمليات والسفر إلى الخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين، بالتعاون مع متهمين هاربين، فضلًا عن إدارتها عمليات التصنيع والتجريب قبل التوزيع.