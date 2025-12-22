أمم أفريقيا 2025.. ديانج يقود تشكيل منتخب مالي في مواجهة زامبيا

أعلن توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة زامبيا بعد قليل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويقود أليو ديانج منتخب مالي في المباراة، حيث يبدأ أساسياً ويحمل شارة القيادة، في مواجهة الفريق الذي يضم ضمن مجموعته زامبيا والمغرب وجزر القمر.

وجاء تشكيل منتخب مالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي

الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

وتعد مباراة مالي وزامبيا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة، وتأتي ضمن منافسات قوية ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية.