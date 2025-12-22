مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 0
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

0 0
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

أمم أفريقيا 2025.. ديانج يقود تشكيل منتخب مالي في مواجهة زامبيا

كتب : محمد خيري

03:33 م 22/12/2025
أعلن توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة زامبيا بعد قليل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويقود أليو ديانج منتخب مالي في المباراة، حيث يبدأ أساسياً ويحمل شارة القيادة، في مواجهة الفريق الذي يضم ضمن مجموعته زامبيا والمغرب وجزر القمر.

وجاء تشكيل منتخب مالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي

الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

وتعد مباراة مالي وزامبيا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة، وتأتي ضمن منافسات قوية ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية مالي وزامبيا مشاهدة مباراة مالي وزامبيا أليو ديانج تشكيل مباراة مالي وزامبيا

جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

