الفرق بين "العفشة" العادية والرياضية ومميزات وعيوب كل منهما

تختلف أنظمة التعليق "العفشة" من سيارة إلى أخرى بحسب طبيعة استخداماتها وقوتها والغرض منها.

ولذلك فإن منظومة التعليق تختلف بالكامل ما بين السيارات الاقتصادية وسيارات الأداء الرياضية، والطرازات الفاخرة.

ويتكون نظام التعليق بشكل عام من النوابض "السوست"، وممتصات الصدمات "المساعدين"، وأعمدة التوازن، والمفاصل، وأذرع التحكم، وقواعد المساعدين.

نستعرض في التقرير الآتي الفرق بين منظومة "العفشة الرياضية" و"العفشة التقليدية" و عيوب ومميزات كل منهما:

نظام التعليق التقليدي

تأتي معظم السيارات الاقتصادية مزودة بمنظومة تعليق بسيطة غير معقدة تعتمد على تقديم توازن بين الراحة والثبات بشكل يتناسب مع احتياجات عميل هذه الفئة.

من أبرز مميزات هذا النظام عمره الأطول مقارنه بنظام التعليق الرياضي، فهو يتميز بتكيفة مع ظروف الطريق المختلفة خاصة في حالة السير بالطرق المليئة بالعيوب، كما أن تكلفته مناسبة مقارنة بنظام التعليق الرياضي.

أما أبرز عيوب هذا النظام أنه محدود الامكانيات من حيث الأداء فهو لايوفر الثبات الكبير على السرعات العالية، كما أنه يتأثر بشده في ظروف التحميل الزائد داخل المقصورة.

نظام التعليق الرياضي

هو نظام متطور يعمل بشكل أكثر انسيابية مقارنه بنظام التعليق التقليدي، لأنه يأتي في الغالب بأنظمة قابلة للضبط بحسب حالة الطريق، غالبًا يأتي هذا النظام بالسيارات عالية الأداء والتي تقدم بأسعار مرتفعة.

من أبرز مميزات هذا النظام قدرته الكبيرة على التماسك والتعامل مع القيادة السريعة بشكل أكثر دقة مقارنة بالنظام التقليدي، كما أنه يتميز بقدرته الكبيرة على الحفاظ على ثبات السيارة في مسارها.

تعمل بعض الأنظمة بذكاء بحسب حالة كل عجلة من العجلات الأربعة وهو مايوفر أكبر أداء ممكن من السيارة على الطريق.

أما عيوب هذا النظام تأتي في مقدمتها التكلفة المرتفعة مقارنة بنظام التعليق التقليدي، كما أنه أكثر تعقيداً ويصعب عمل الصيانات له إلا تحت اشراف مختصين، كما أن هذا النظام يتعرض للتلف بسرعة كبيرة إذا كانت السيارة تسير بشكل دوري بالطرق الغير ممهدة.

اقرأ أيضًا:

"بعيدًا عن البنوك".. 5 طرق عملية لشراء سيارة جديدة بالتقسيط

أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بمصر.. المواصفات والتفاصيل

بعد كاش باك "ميراج".. منافس ياباني جديد يطيح بلقب الأرخص أوروبيًا