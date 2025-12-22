مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

ما ترتيب مصر؟.. منصة أوبتا تحدد نسب التتويج بأمم أفريقيا لـ 5 منتخبات

كتب : مصراوي

12:37 م 22/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، كشفت شبكة OPTA العالمية المتخصصة في الإحصائيات عن توقعاتها الخاصة بنسب فوز المنتخبات المشاركة باللقب القاري.

وأظهرت التوقعات تصدر منتخب المغرب قائمة المرشحين للتتويج بأمم أفريقيا، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني كأحد أبرز المنافسين على اللقب الأفريقي.

ترتيب المنتخبات ونسب التتويج وفقًا لـ OPTA:

1- المغرب (19.1%)

2- مصر (12.4%)

3- السنغال (12.3%)

4- الجزائر (12.0%)

5- نيجيريا (7.3%)

ويستعد منتخب مصر اليوم الإثنين، لافتتاح مشواره في كأس الامم بمواجهة منتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية شبكة OPTA العالمية المغرب السنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة