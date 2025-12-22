أكد الإعلامي كريم رمزي أن تشكيل المنتخب اليوم أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية سيكون به مفاجآت.

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "ما علمناه أن تشكيل منتخب مصر اليوم سيحمل العديد من المفاجآت".

وأضاف: "هناك مفاجآت في حراسة المرمى وفي خط الدفاع أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "هناك لاعبون كانوا أساسيين في تشكيل المنتخب، في الفترة الماضية ولكن اليوم أمام زيمبابوي سيتم ابتعادهم بسبب عدم الجاهزية".

وواصل: "هناك لاعبون أساسيون ليسوا جاهزين من الناحية البدنية والفنية للمشاركة اليوم، وبالتالي لن يكونوا ضمن التشكيل الأساسي أمام زيمبابوي".