كأس الأمم الأفريقية

مالي

1 1
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

0 0
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

"حراسة المرمى والدفاع".. إعلامي يكشف مفاجآت في تشكيل المنتخب أمام زيمبابوي

كتب : محمد خيري

04:27 م 22/12/2025
أكد الإعلامي كريم رمزي أن تشكيل المنتخب اليوم أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية سيكون به مفاجآت.

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "ما علمناه أن تشكيل منتخب مصر اليوم سيحمل العديد من المفاجآت".

وأضاف: "هناك مفاجآت في حراسة المرمى وفي خط الدفاع أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "هناك لاعبون كانوا أساسيين في تشكيل المنتخب، في الفترة الماضية ولكن اليوم أمام زيمبابوي سيتم ابتعادهم بسبب عدم الجاهزية".

وواصل: "هناك لاعبون أساسيون ليسوا جاهزين من الناحية البدنية والفنية للمشاركة اليوم، وبالتالي لن يكونوا ضمن التشكيل الأساسي أمام زيمبابوي".

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تشكيل منتخب مصر مصر وزيمبابوي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

