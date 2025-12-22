قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتوقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا بقيمة 75.5 مليون جنيه استجابة للحاجة الملحة لتطوير الخدمات الطبية والجراحية بتلك المستشفيات التي تستقبل آلاف المرضى سنويا من محافظات الصعيد والدلتا.

وقام عصام الوكيل "رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي" بتوقيع مذكرتي التفاهم مع الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان رئيس جامعة سوهاج والدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا الذي قام بتفويض الدكتور محمد سيد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا.

وبموجب مذكرة التفاهم مع جامعة سوهاج، تقدم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع دعما بمبلغ48.5 مليون جنيها لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد بالجامعة.

كما تقدم المؤسسة بموجب مذكرة التفاهم مع جامعة طنطا مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال احتياجات تجهيز جناح الرعاية المركزة بنحو 15 غرفة رعاية مركزة بمستشفيات جامعة طنطا التعليمي العالمي.

وكذلك مبلغ 12 مليون جنيه لاستكمال تطوير جناح الرعاية المركزة والعمليات بتجهيز عدد 10 سرير عناية مركزة وعدد 3 غرف عمليات بمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي بسوهاج وطنطا، ويعزز من سرعة تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وقال لدكتور حسان النعماني "رئيس جامعة سوهاج إن الإسهامات السابقة للمؤسسة في دعم العديد من الوحدات بمستشفيات جامعة سوهاج؛ وهي (قسم الحالات الحرجة للأطفال، ووحدة الكلى الصناعي، وحدة الرعاية المركزة، وحدة الكبد والجهاز الهضمي).

وأشار إلى أن الدعم الحالي الذي يتمثل في تجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والذي سيسهم في تجهيز عدد 19 حضانة بمشتملاتها و34 سرير رعاية بوحدة الرعاية المركزة، يعتبر تكليلا لجهود المؤسسة والتي سينتج عنها افتتاح المستشفى رسميا لتكون المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال بالصعيد وهي مجهزة بأفضل الأجهزة المتطورة.

وأشار الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، إلى أن مستشفيات طنطا الجامعي تستقبل متوسط 3 ملايين حالة سنويا، فضلا عن إجراء عدد 6000 حالة مناظير سنويا كما تحتوي على وحدة قسطرة قلب تقوم بإجراء 400 حالة سنويا ويوجد بالمستشفى عدد 18 غرفة عمليات تقوم بإجراء جميع أنواع الجراحات الدقيقة والمتخصصة في جميع التخصصات بمعدل 3000 حالة سنويا وقسم الأشعة المتخصصة لجميع أنواع الـأشعة بمعدل 40000 حالة سنويا.

وقال محمد سيد حنتيره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا إن مستشفيات جامعة طنطا؛ يبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 74238 مريض، كما يتردد على الوحدات الخاصة 33458 وعدد حالات القسم الداخلي 6282.

كما يبلغ عدد حالات الرعاية المركزة 6334 والأطفال بالحضانات 225 وجلسات الغسيل الكلوي 6339 ويتردد لعلاج نفقة الدولة 22828 سنويا.