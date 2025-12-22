أثار رجل صيني جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رفع دعوى قضائية ضد خطيبته السابقة مطالبا باسترداد جميع المبالغ التي أنفقها عليها خلال فترة الخطوبة، متهمًا إياها بـ"الإسراف" في تناول الطعام بمطعم عائلته.

وبحسب موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست، طالب الرجل، الذي يدعى "هي"، باسترجاع 20 ألف يوان (حوالي 2800 دولار) كمهر أولي دفعته عائلته لعائلة خطيبته السابقة "وانج"، إضافة إلى 30 ألف يوان (حوالي 4200 دولار) أنفقها على مشتريات شخصية خلال الخطوبة، شملت ملابس وجوارب سوداء.

وينحدر الطرفان من نفس القرية في مقاطعة هيلونججيانج بشمال شرق الصين، وتعرفا عبر وسيط زواج تقليدي قبل إعلان خطوبتهما رسميا.

وبعد الخطوبة، انتقلا إلى مقاطعة خبي حيث ساعدت "وانج" في إدارة مطعم عائلتهما الذي يقدم وجبة "مالاتانج" الشهيرة، وهي خليط من اللحوم والخضروات والمعكرونة في مرق حار.

لكن الرجل بدأ يشعر بالاستياء، مدعيا أن خطيبته اكتفت بالمهام السهلة في المطعم، وقال لإحدى القنوات المحلية: "كانت تأكل المالاتانج يوميًا، وما نبيعه لم يكن يكفيها".

ومن جانبها، دافعت "وانج" عن نفسها أمام المحكمة، واصفة تصرفات خطيبها السابق بالدقة المفرطة في الحسابات، قائلة: "كنت خطيبته وليس موظفة لديه".

وقضت المحكمة برفض استرداد المبلغ الخاص بالمشتريات الشخصية، معتبرة أن هذه الأمور تحمل قيمة عاطفية للطرفين، بينما حكمت بإعادة نصف مبلغ المهر فقط، أي 10 آلاف يوان.

وقبل الطرفان الحكم، لكن القضية أثارت موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل، حيث كتب أحدهم: "لو كان بهذه الدقة في الحسابات، لماذا لم يدفع لها راتبًا؟"، وقال آخر: "يستحق خادمة وليس زوجة"، فيما أشاد ثالث بتخلص المرأة من "رجل بخيل".

والمهر تقليد صيني قديم يدفع من عائلة العريس لعائلة العروس للتعبير عن الجدية، لكنه أثار جدلاً في السنوات الأخيرة بين من يراه عادة ضرورية ومن يعتبره تقليدا عفا عليه الزمن.

