مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 0
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

0 0
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

الشناوي يعلن التحدي قبل مواجهة زيمبابوي ويوجه رسالة للجماهير

كتب : محمد خيري

03:16 م 22/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 6 صورة
    غضب محمد الشناوي
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد الشناوي
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي في مران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن استعدادات المنتخب الوطني لبدء مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مشيرًا إلى أهمية المباراة الأولى أمام زيمبابوي.

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات، في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة ON SPORTS: "قضينا فترة إعداد جيدة للبطولة، والمباراة الأولى هي أهم ما نفكر فيه الآن، وجميع اللاعبين مستعدون لمواجهة زيمبابوي، قضينا حوالي 15 يومًا في المعسكر الأخير للاستعداد بشكل كامل."

وأضاف: "الأجواء هنا في المغرب رائعة، فالجو معتدل ولا يوجد رطوبة، وهذا ساعدنا كثيرًا مقارنة بالبطولات السابقة، حيث عانينا من صعوبة الطقس، كما كان استقبال الجماهير رائعًا."

وأشار الحارس الدولي إلى أن البطولة الحالية مختلفة عن النسخ السابقة، مؤكدًا: "إن شاء الله نعود بالكأس، لكن أولويتنا الآن التركيز على المباراة الأولى، وبعدها سنفكر في المباريات التالية، الحمد لله أصبح الفريق كاملًا بعد التحاق جميع اللاعبين."

كما شدد الشناوي على التواصل المستمر بين اللاعبين القدامى والجدد، موضحًا: "هدفنا واضح وهو الفوز بالبطولة لإسعاد الشعب المصري، ونحتاج لتحقيقه قبل أي أحد آخر."

وختم الشناوي حديثه قائلاً: "نركز الآن على المباراة الأولى ونتعامل مع كل مباراة على حدة، أود أن أقول للشعب المصري: كونوا خلفنا، وإن شاء الله هذه المجموعة ستقوم بعمل رائع. الأجواء في المعسكر جيدة جدًا، والفريق يعمل بشكل مميز تحت قيادة حسام حسن، وأنا متفائل بشأن الأداء القادم."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الشناوي محمد الشناوي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة