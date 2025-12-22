الشناوي يعلن التحدي قبل مواجهة زيمبابوي ويوجه رسالة للجماهير

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن استعدادات المنتخب الوطني لبدء مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مشيرًا إلى أهمية المباراة الأولى أمام زيمبابوي.

وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات، في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة ON SPORTS: "قضينا فترة إعداد جيدة للبطولة، والمباراة الأولى هي أهم ما نفكر فيه الآن، وجميع اللاعبين مستعدون لمواجهة زيمبابوي، قضينا حوالي 15 يومًا في المعسكر الأخير للاستعداد بشكل كامل."

وأضاف: "الأجواء هنا في المغرب رائعة، فالجو معتدل ولا يوجد رطوبة، وهذا ساعدنا كثيرًا مقارنة بالبطولات السابقة، حيث عانينا من صعوبة الطقس، كما كان استقبال الجماهير رائعًا."

وأشار الحارس الدولي إلى أن البطولة الحالية مختلفة عن النسخ السابقة، مؤكدًا: "إن شاء الله نعود بالكأس، لكن أولويتنا الآن التركيز على المباراة الأولى، وبعدها سنفكر في المباريات التالية، الحمد لله أصبح الفريق كاملًا بعد التحاق جميع اللاعبين."

كما شدد الشناوي على التواصل المستمر بين اللاعبين القدامى والجدد، موضحًا: "هدفنا واضح وهو الفوز بالبطولة لإسعاد الشعب المصري، ونحتاج لتحقيقه قبل أي أحد آخر."

وختم الشناوي حديثه قائلاً: "نركز الآن على المباراة الأولى ونتعامل مع كل مباراة على حدة، أود أن أقول للشعب المصري: كونوا خلفنا، وإن شاء الله هذه المجموعة ستقوم بعمل رائع. الأجواء في المعسكر جيدة جدًا، والفريق يعمل بشكل مميز تحت قيادة حسام حسن، وأنا متفائل بشأن الأداء القادم."