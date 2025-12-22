إعلان

توقعات صادمة في 2026: مفاجآت عالمية كبرى وتغييرات وتحديات

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 22/12/2025

تعبيرية

وصفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك اللبنانية ماغي فرح عام 2026 بأنه عام حاسم وانتقالي، حيث تبدأ التغييرات الكبرى التي بدأت منذ 2020 بالهدوء التدريجي.

وأوضحت خلال استضافتها بإحدى البرامج أن البداية الحقيقية لهذه التغييرات كانت في 2025 مع دخول كوكب بلوتو إلى برج الدلو، بينما سيشهد عام 2026 استقرار بعض الكواكب وحدوث تحولات فلكية مهمة تؤثر على الأحداث العالمية.

توقعات إقليمية.. سوريا ولبنان

تتوقع ماغي فرح تغييرات كبيرة في سوريا، مع زيادة الضغوط السياسية والخلافات بين أجهزة الأمن والجماعات المتطرفة، وتشهد الفترة من فبراير إلى يوليو تصعيدا يؤدي إلى تقسيم مؤقت قبل إعادة الجمع في شكل جديد.

أما في لبنان، لا تتوقع إيجاد حلولا سريعة للأزمة، مشيرة إلى أن البلاد تواجه تأثيرات من محيط مضطرب وقرارات دولية، كما توقعت أن الانتخابات قد تُؤجل بسبب عدم استقرار الوضع السياسي.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

أشارت الخبيرة إلى أن دخول بلوتو إلى الدلو أحدث ثورة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متوقعة أن تحل الروبوتات محل الإنسان في العديد من المجالات مستقبلا.

وأثنت على تفوق دول الخليج، مثل الإمارات والسعودية، في هذا المجال مقارنة بالدول الأوروبية والأمريكية، بفضل التخطيط والقدرات.

الفترة من فبراير إلى يوليو.. توقعات بمفاجآت واضطرابات عالمية

وأضافت أن الفترة من فبراير إلى يوليو ستكون من أكثر الفترات حساسية هذا العام، مع احتمال وقوع مفاجآت عالمية كبيرة واضطرابات في بعض الأنظمة.

توقعات فلكية 2026 الذكاء الاصطناعي 2026 أحداث عالمية 2026

