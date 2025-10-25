عروس تصل إلى زفافها في سيارة جنازة.. والسبب غريب

أثارت عروس موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصلت إلى حفل زفافها داخل سيارة جنازة بدلًا من سيارة الزفاف التقليدية، في خطوة غير مألوفة أثارت استغراب الحضور.

ووفقًا لما نقلته صحيفة " nypost "، فإن العروس دانييلا سينور البالغة من العمر 33 عاما، ظهرت في حفل زفافها وهي تركب سيارة مخصصة لنقل الموتى، خلال زواجها من شريكها أبولو سكاريوت (31 عامًا)، في حفل أقيم قرب مدينة ساو باولو بالبرازيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت دانييلا أن اختيارها لهذه السيارة غير التقليدية لم يكن بدافع الغرابة، بل تكريمًا لقصة حب غير عادية جمعتها بزوجها، إذ يعمل أبولو في مجال تجهيز وتنظيم الجنازات.

وقالت العروس في تصريحاتها: لقد صُدم الجميع في البداية، لكننا شرحنا الأمر خلال تبادل النذور، حيث قرأنا قصتنا كاملة، عندها فهم الحضور السبب وراء وصولي بسيارة جنازة.

وتعود بداية قصة العروسين إلى أبريل 2023، حين التقت دانييلا بأبولو للمرة الأولى خلال جنازة كان يشرف على تنظيمها، لكن العلاقة لم تتطور إلا بعد عام تقريبًا، عندما بدأ أبولو يلاحظ اهتمامها به وسط انشغاله الدائم بعمله. ومع مرور الوقت، تطورت العلاقة بينهما في صيف العام الماضي، لتنتهي هذا الشهر بزواجهما في أجواء وصفتها وسائل الإعلام بـ"الأغرب والأكثر رمزية".

لم نتوقع كل هذا الاهتمام، لكن سيارة الجنازة تمثل جزءًا من قصتنا، فهي المكان الذي التقينا فيه أول مرة، لذا كان من الطبيعي أن تكون حاضرة في يوم زفافنا، أن الجنازات أصبحت جزءًا من حياتهما اليومية وقصتهما الخاصة، معتبرًا أن الحفل بهذه الطريقة لم يكن غريبًا بقدر ما كان "احتفالًا بالحياة بعد الموت".

اقرأ أيضا:

جدل في قرية بريطانية.. والسبب هبوط الزبائن على مطعم بطائرات هليكوبتر



فرصة استثنائية.. عرض شقة فاخرة في لندن بسعر لن تتخيله



بسبب "صرصور".. سيدة تحرق شقتها وتنهي حياة جارتها



زوجان صينيان يحققان ملايين الدولارات من الحفاضات.. ما القصة؟



مدينة إسبانية تحظر مؤقتا تبني القطط السوداء لهذا السبب

