سعر الدولار يعكس اتجاهه ويهبط في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:59 م 22/12/2025

سعر الدولار

عكس سعر الدولار اتجاهه التصاعدي وهبط مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و47.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

