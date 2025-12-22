كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بالأقصر.

ونفت وزارة الزراعة، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بقرية الدير بمحافظة الأقصر.

وأكدت "الزراعة"، بحسب بيان لها، الاثنين، أن المعاينات الميدانية واللجان الفنية أثبتت عدم صحة الادعاء بأن النمل الأبيض السبب وراء تساقط هذه المنازل.

وقالت وزارة الزراعة، إن لجنة فورية توجهت من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر، للانتقال إلى موقع البلاغ بقرية الدير، حيث تمت عملية الفحص والمعاينة بحضور: عمدة قرية الدير مندوبين عن أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة ولفيف من الأهالي.

وأكد التقرير الفني للجنة، بحسب بيان الوزارة، أن فحص المنازل المنهارة بين أن السبب الحقيقي للانهيار هو تهالك المباني، حيث إنها مشيدة من "الطوب اللبن" الذي لم يعد يصمد أمام العوامل الزمنية وتأثيرات الرطوبة، مما أدى لضعف هيكلها الإنشائي وسقوطها.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن النمل الأبيض يتغذى على مادة "السليلوز" المتواجدة في الأخشاب والمنسوجات، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال التأثير على الحوائط، أو الأساسات الخرسانية، أو الطوب، كما تؤكد الوزارة أن نشاط النمل الأبيض – رغم خطورته على الأثاث – لا يؤدي علمياً إلى انهيار المباني بشكل كامل كما أشيع.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع هذه الآفة بانتظام، حيث تم مسبقاً بالتنسيق مع مديرية الزراعة التعامل مع 73 منزلًا بمركز إسنا ظهرت بها الحشرة نتيجة الطبيعة الجبلية للمنطقة.

وأكدت على أنه يتم توفير خدمات المكافحة مجانًا لغير القادرين وتحت إشراف مباشر من المديريات طوال العام، مشيرة إلى أنه عند الإبلاغ، بوجود بؤر النمل الأبيض يتم تطبيق بروتوكول معتمد يشمل حفر خنادق حول المنازل المصابة وحقنها بالمبيدات المتخصصة لضمان العزل التام.

وأهابت وزارة الزراعة، بوسائل الإعلام والمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق، مؤكدة أن أجهزة المكافحة في حالة استنفار دائم لخدمة وحماية منازل المواطنين.

