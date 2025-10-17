بدأت عارضة أزياء.. كيف أصبحت كاثي أيرلندا من أغنى نساء أمريكا؟

اشتهرت الأمريكية كاثي أيرلندا في فترة الثمانينيات والتسعينيات كواحدة من أنجح عارضات الأزياء في العالم، ولمع اسمها بظهورها في 13 عددًا متتاليًا من مجلة Sports Illustrated Swimsuit وتصدرت غلافها ثلاث مرات.

لكن مسيرتها لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد اعتزالها عالم عرض الأزياء، تحوّلت كاثي إلى سيدة أعمال ناجحة، واليوم، تُعد واحدة من أغنى النساء العصاميات في أمريكا، بثروة تُقدر بـ 500 مليون دولار، تُظهر قصتها تحولًا ملهمًا من أيقونة للموضة إلى ملاقة في عالم الأعمال.

السر وراء هذه الثروة الضخمة بدأ في عام 1993، حين أسست علامتها التجارية Kathy Ireland Worldwide (KIWW)، وهي شركة تسويق وترخيص عالمية تتعاون مع مصنعين ومرخصين لإنتاج وبيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تحمل اسمها، بدءًا من الأثاث والإضاءة والأرضيات، مرورًا بالملابس وفساتين الزفاف والمجوهرات ومنتجات العناية بالبشرة، وصولًا إلى الكتب.

تُعرف KIWW بنهجها الذي يركز على تقديم حلول عملية للمستهلك مع قيمة جيدة مقابل السعر، وحققت مبيعات تجزئة سنوية تجاوزت مليارات الدولارات، مما جعلها واحدة من أنجح شركات الترخيص المملوكة للنساء في التاريخ الأمريكي.

مجلة فوربس وصفتها بأنها "عارضة أزياء تحولت إلى سيدة أعمال عملاقة"، وتم إدخالها عام 2021 إلى قاعة مشاهير الترخيص، إلى جانب أعمالها، تعمل كاثي كمتحدثة تحفيزية، مؤلفة، وناشطة في العمل الخيري، داعمةً لعدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

