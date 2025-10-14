بالصور.. أضخم سمكة قرش وزنها 750 كيلو وعمرها 30 عاما

في حدث نادر، رصد أضخم قرش أبيض كبير في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي لكندا، بينما كان يتغذى على مستعمرات الفقمات استعدادا لفصل الشتاء، وفق ما أعلنته منظمة OCEARCH المعنية بتتبع الحيوانات البحرية.

ويعرف القرش باسم "كونتندر"، ويبلغ طوله حوالي 14 قدما "أكثر من 4 أمتار"، ويقدر وزنه بنحو 750 كيلوجراما، بينما يقدر عمره بـ30 عاما، ما يجعله أحد أقدم وأضخم القروش المسجلة في المنطقة.

رصد نادر في أقصى الشمال

وبحسب تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أرسل "كونتندر" مؤخرا إشارة من أقصى شمال خليج سانت لورانس، قرب شبه جزيرة لابرادور، وهو من أبعد المواقع التي تم فيها تتبع أسماك قرش بيضاء حتى اليوم.

وكان القرش قد بدأ رحلته مطلع العام من المياه الدافئة قبالة سواحل فلوريدا وجورجيا، قبل أن يشق طريقه شمالا لمسافة آلاف الكيلومترات.

وخلال أشهر الصيف والخريف، يتغذى هذا النوع من القروش على الفقمات لتخزين الدهون اللازمة لتحمل درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، قبل أن يعود مجددا إلى المياه الدافئة جنوبا.

بحث مستمر عن "لغز التزاوج"

ويأمل العلماء أن يسهم تتبع "كونتندر" في كشف أحد أكبر ألغاز عالم البحار: موقع التزاوج الأول لأسماك القرش البيضاء، والذي لم يتم تحديده بعد رغم عقود من البحث والدراسة.

دور بيئي مهم

وقال كريس فيشر، مؤسس بعثة OCEARCH، ويبلغ من العمر 56 عاما، إن وجود هذا النوع من القروش في المناطق الشمالية يلعب دورا بيئيا بالغ الأهمية، حيث يحد من أعداد الفقمات، التي يمكن أن تحدث خللا بيئيا عبر استهلاك كميات هائلة من الأسماك في حال غياب المفترسات الطبيعية.

وأضاف: "أسماك القرش تسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري، فعندما تقل أعداد الفقمات، تحافظ مخزونات الأسماك على استقرارها".

وأوضح فيشر أن القرش الأبيض الكبير يمتلك قدرة فريدة على رفع درجة حرارة جسده داخليا، مما يمكنه من البقاء في المياه الباردة، لكنه في المقابل يحتاج إلى كميات ضخمة من الطعام لتوليد هذه الطاقة.

أمل في استعادة التوازن

وتشير البيانات إلى أن أعداد القروش البيضاء شهدت انخفاضا حادا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حتى وصلت إلى 9% فقط من أعدادها الأصلية.

لكن ظهور "كونتندر" في هذا الوقت والمكان يعد، وفقا لفيشر، "منارة أمل" لعودة هذا النوع المهدد بالانقراض، وفرصة لفهم أعمق لسلوكياته وتوازناته البيئية في المحيط الأطلسي.

