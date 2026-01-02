إجراءات جديدة للفحص الطبي قبل تأشيرة الحج.. "السياحة" تكشف التفاصيل

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الكتاب الدوري رقم (337) لسنة 2025، مُوجهًا إلى الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج لموسم 1447هـ، بشأن الإجراءات الطبية الخاصة بالحجاج قبل إصدار التأشيرات.

وأوضحت الغرفة، بحسب الكتاب الدوري والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه وفق خطاب وزارة السياحة والآثار، فإن استمارة الفحص الطبي الخاصة باللياقة الطبية للحجاج (لائق/ غير لائق) يتم رفعها إلكترونيًا على المنظومة المخصصة، وذلك للرجوع إليها والتأكد من اللياقة الطبية للحاج قبل إصدار التأشيرة، على أن يُكتفى بتسليم الحاج إفادة الفحص الطبي فقط، دون الحاجة إلى تسليم الاستمارة الورقية، وذلك أسوة بما تم العمل به خلال العام الماضي.

وشددت الغرفة، على جميع الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا العام 1447هـ ضرورة الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري، واتخاذ اللازم نحو تطبيق هذه الإجراءات بدقة، بما يضمن سلامة الحجاج وتيسير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالموسم.

