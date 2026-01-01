تصوير- هاني رجب:

قدمت الفنانة الكبيرة سهير رمزي واجب العزاء في والدة الفنان هاني رمزي، مساء الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وعلى الرغم من تقدمها في العمر وصعوبة الحركة إلا أنها حضرت العزاء وقامت بمواساة الفنان هاني رمزي في محنته.

وشهد العزاء حضور نجوم الوسط الفني والإعلامي وشخصيات سياسية وعامة هم الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي أسامة منير، الفنان ماجد الكدواني، الفنان أحمد عز، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد رزق، الفنان أكرم حسني، عصام السقا شقيق الزعيم عادل إمام، الفنان ماجد المصري، المنتج هشام سليمان، الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها، الفنان محمد لطفي، الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان فتوح أحمد، الإعلامي محمود سعد، الفنان مصطفى شعبان، الفنانة داليا البحيري، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان محمد جمعة، الإعلامي جمال الشاعر.

آخر مشاركات سهير رمزي الغنية

كانت آخر مشاركات الفنانة سهير رمزي بمسلسل "ليل أم البنات" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ناصر سيف، منة عرفة، هاجر الشنوبي، فريال يوسف، تأليف رانيا عاطف، سيناريو وحوار أحمد صبحي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

