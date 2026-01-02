أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، فتح باب التقديم لبرنامجها الرائد "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية -CCDI"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026.

برنامج "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية" هو الأول من نوعه إقليميًا في مجال الدراسات البينية للصناعات الإبداعية والثقافية، حيث يقدم مسارًا أكاديميًا متكاملًا يشمل: دبلوم، ماجستير، ودكتوراه.

مميزات البرنامج

يتميز برنامج "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية" بعدد من المقومات التي تجعله فريدًا من نوعه، من أبرزها:

- نهج بيني مبتكر يدمج بين مجالات الفنون، والعلوم الإنسانية، والتجارة.

- تنمية المعارف والمهارات النظرية والعملية والنقدية والإبداعية للدارسين.

- الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية في مجالات الثقافة، والفنون، وإدارة الأعمال، والإعلام، والسياحة.

موعد ورابط التقديم

التقديم متاح خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يناير 2026 عبر الموقع الرسمي، من هنا. http://pgs.helwan.edu.eg

شروط الالتحاق بالبرنامج

يقبل البرنامج خريجي تخصصات متنوعة من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمي داخل مصر أو خارجها، على أن تكون معترفًا بها من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في تخصصات تشمل:

- كليات الفنون: (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، الفن والتصميم، النقد الفني، الفن الشعبي).

- كليات أخرى: (الآداب، الإعلام، السياحة والتراث، التجارة، الآثار، علم الاجتماع).

دليل التقديم

للاطلاع على دليل التقديم لطلاب الدراسات العليا على نظام ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

وزيرة التنمية المحلية تُحذر: سنتصدى بكل حسم لأي تعديات أو مبانى مخالفة فى المهد