تجنب الدخول في شريحة أعلى.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك

كتب : محمد صلاح

03:00 ص 02/01/2026

قراءة عداد الكهرباء

شددت شركات توزيع الكهرباء، على أهمية تسجيل المشتركين قراءة عداد الكهرباء بأنفسهم بشكل منتظم، لتفادي الدخول في شريحة استهلاك أعلى وما يترتب عليها من زيادة قيمة الفاتورة.

لماذا تسجيل القراءة مهم؟

تسجيل القراءة الفعلية للعداد يضمن محاسبة المشترك على استهلاكه الحقيقي فقط، ويجنب تقدير الاستهلاك جزافيًا في حال تعذر مرور محصل الشركة، وهو ما قد يؤدي إلى احتساب استهلاك أعلى من الواقع والدخول في شريحة مرتفعة.

كيفية تسجيل قراءة العداد

تتيح شركات توزيع الكهرباء، للمواطنين عدة وسائل سهلة لتسجيل القراءة، من بينها:

1- تطبيقات شركات توزيع الكهرباء على الهاتف المحمول.

2- الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع التابع لها المشترك.

3- خدمة تسجيل القراءة عبر الخط الساخن أو المنصات الإلكترونية المعلنة.

ويُفضل إدخال القراءة في المواعيد المحددة شهريًا، مع التأكد من مطابقة الأرقام المدخلة لما هو ظاهر على شاشة العداد، خاصة في العدادات التقليدية مسبوقة الدفع أو الميكانيكية.

نصائح لتقليل الاستهلاك وتجنب الشرائح الأعلى

- متابعة الاستهلاك أولًا بأول وعدم الانتظار حتى نهاية الشهر.

- ترشيد استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك، خاصة التكييف والسخانات.

- فصل الأجهزة غير المستخدمة من الكهرباء.

- التأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود تسريب كهربائي.

