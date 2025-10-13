إعلان

20 صورة ساحرة.. 9 قصور الأكثر شهرة وجمالا حول العالم

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 13/10/2025
    قصر باكنغهام في المملكة المتحدة
    قلعة شامبورد في فرنسا
    قصر الحمراء في إسبانيا
    القصر الملكي في مدريد
    قصر فيناريا في إيطاليا
    قلعة شامبورد في فرنسا
    قصر باكنغهام في المملكة المتحدة
    قصر الشتاء في روسيا
    قصر ميسور في الهند
    قصر الحمراء في إسبانيا
    قصر فرساي في فرنسا
    قصر ميسور في الهند
    القصر الملكي في مدريد
    القصر الملكي في مدريد
    قلعة شامبورد في فرنسا
    قصر الشتاء في روسيا
    قصر باكنغهام في المملكة المتحدة
    قصر فيناريا في إيطاليا
    القصر الملكي في مدريد

القصور ليست مجرد مبان فاخرة، بل تمثل مزيجا فريدا من التراث والترف، ما يجعلها رمزا للأناقة والفخامة.

فيما يلي، مجموعة من أفخم القصور في العالم التي تميزت بتصميماتها المميزة وتفاصيلها الساحرة، وفقا لموقعي "outlooktraveller"، و"top10asia".

قصر فرساي، فرنسا

يقع على أطراف باريس، ويعد أيقونة العمارة الباروكية الفرنسية، تحول من نُزُل صيد إلى مقر ملكي فاخر على يد الملك لويس الرابع عشر، وظل رمزا للملكية المطلقة لأكثر من قرن.

قصر باكنغهام، المملكة المتحدة

مقر ملك بريطانيا الرسمي والإداري في لندن، ويضم 775 غرفة وحديقة تعد الأكبر بين القصور الخاصة في المدينة، كما أنه مركزا للمناسبات الوطنية والرسمية.

قصر الحمراء، إسبانيا

تحفة معمارية أندلسية في غرناطة، تمتاز بزخارفها الإسلامية وحدائقها الساحرة، وتمثل واحدة من أهم معالم التراث الإسلامي في أوروبا.

قصر فيناريا، إيطاليا

نُزُل صيد ملكي لعائلة سافوي، يتميز بهندسة فاخرة أبرزها "جاليريا جراندي"، لذا فهو من أجمل القصور التاريخية في إيطاليا.

قصر الشتاء، روسيا

يقع في سانت بطرسبرج، بُني في القرن 18، ويضم أكثر من 1000 غرفة مزينة بالذهب والرخام، كان مقرا للملوك الروس، ويعد اليوم جزءا من متحف الإرميتاج العالمي.

قصر ميسور، الهند

يتميز القصر بمزيج رائع من الأساليب المعمارية، كما يضم القصر قاعات مزخرفة بالزجاج الملون، والأسقف الذهبية، والأرضيات الفسيفسائية، والنقوش الخشبية المعقدة.

قلعة شامبورد، فرنسا

أكبر قصر في وادي لوار، بُني كنُزُل صيد للملك فرانسيس الأول، ويشتهر بتصميمه الفريد المتأثر بليوناردو دافنشي، ويمثل مزيجا من طراز العصور الوسطى وعصر النهضة.

قصر بوتالا، التبت

قصر يضم أكثر من 13 طابقا وألف غرفة، ويعود تاريخه إلى عام 1645، وتم إدراجه في قائمة التراث العالمي عام 1994.

القصر الملكي، مدريد

يتميز القصر بتصميم فاخر، كما يضم قاعات احتفالات مذهلة وحدائق منظمة بعناية مثل حدائق ساباتيني، ويحتوي على مجموعة ضخمة من اللوحات الفنية الأصلية، لأشهر الفنانين مثل جويا وفيلاسكيز وكارافاجيو.

