صور لـ ولادة قرد برتقالي مهدد بالانقراض تشعل مواقع التواصل

كتب- أحمد الضبع:

05:30 م 01/10/2025
    ولادة قرد برتقالي مهدد بالانقراض
    صور لـ ولادة قرد برتقالي مهدد بالانقراض تشعل مواقع التواصل
    صور لـ ولادة قرد برتقالي مهدد بالانقراض تشعل مواقع التواصل

شهدت حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة حدثا استثنائيا مع ولادة قرد نادر من نوع فرانسوا لانجور في 8 سبتمبر الجاري.

القرد المولود جاء بفراء برتقالي لامع يغطي رأسه وجسده، وهو اللون الذي يميز صغار هذا النوع قبل أن يتحول تدريجيا إلى الأسود الداكن خلال عامه الأول، وفقا لموقع "people".

الحدث أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّه أحد المعلقين القرد الوليد بعائلة ويزلي في سلسلة هاري بوتر الشهيرة بسبب لون شعره الأحمر.

وأوضح القائمون على الحديقة أن اللون البرتقالي يساعد أفراد القطيع على رعاية الصغار بسهولة، فيما يتميز البالغون بخصلات بيضاء جانبية مميزة.

وقال المدير التنفيذي للحديقة، دوايت لوسون: كل ولادة تُعد مناسبة للاحتفال، لكن هذه الولادة تحمل أهمية خاصة نظرًا لندرة هذا النوع المهدد بالانقراض.

ويقدر عدد قردة فرانسوا لانجور في البرية بما بين 2000 و2100 فقط، بعد أن تراجعت أعدادها بنسبة 50% خلال العقود الأربعة الماضية بسبب الصيد وفقدان المواطن الطبيعية.

