صور لـ ولادة قرد برتقالي مهدد بالانقراض تشعل مواقع التواصل

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال جنوب لبنان 2025.. من هي ريم حوراني؟

بينها «باب الجحيم».. أغرب 24 منظرا طبيعيا في العالم

شهدت حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة حدثا استثنائيا مع ولادة قرد نادر من نوع فرانسوا لانجور في 8 سبتمبر الجاري.

القرد المولود جاء بفراء برتقالي لامع يغطي رأسه وجسده، وهو اللون الذي يميز صغار هذا النوع قبل أن يتحول تدريجيا إلى الأسود الداكن خلال عامه الأول، وفقا لموقع "people".

الحدث أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّه أحد المعلقين القرد الوليد بعائلة ويزلي في سلسلة هاري بوتر الشهيرة بسبب لون شعره الأحمر.

وأوضح القائمون على الحديقة أن اللون البرتقالي يساعد أفراد القطيع على رعاية الصغار بسهولة، فيما يتميز البالغون بخصلات بيضاء جانبية مميزة.

وقال المدير التنفيذي للحديقة، دوايت لوسون: كل ولادة تُعد مناسبة للاحتفال، لكن هذه الولادة تحمل أهمية خاصة نظرًا لندرة هذا النوع المهدد بالانقراض.

ويقدر عدد قردة فرانسوا لانجور في البرية بما بين 2000 و2100 فقط، بعد أن تراجعت أعدادها بنسبة 50% خلال العقود الأربعة الماضية بسبب الصيد وفقدان المواطن الطبيعية.

اقرأ أيضا:

حفل توديع عزوبية على طائرة ينتهي بكارثة.. ماذا حدث؟

"حباية" بسيطة كادت تودي بحياة امرأة.. ما علاقة "مثلث الموت"؟

"حرب عالمية ثالثة وكوارث".. أخطر توقعات بابا فانجا لعام 2026

بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.. معلومات عن زوجة اللاعب ديمبيلي

مغامرة قاتلة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو بعد اختبائه داخل عجلة طائرة