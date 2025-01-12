غيرة وحسد.. خبيرة تفسر سبب وجود أنواع من الحشرات فى المنزل

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال أن الحشرات ليست مجرد كائنات مزعجة، بل تحمل دلالات حول طاقة المكان والأشخاص المقيمين فيه.

النمل

وأشارت "سونيا" خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن ظهور النمل في المنزل يشير إلى وجود طاقة سلبية وحسد، فإذا ظهر النمل في المطبخ، فذلك يدل على حسد موجه للابنة الكبرى أو الزوجة، أما إذا ظهر في الحمام، فهذا يعني أن المنزل محسود في ماله، ووجوده على باب المنزل يعد علامة على حسد الزوج.

الناموس

تقول الخبيرة سونيا إن الناموس ينجذب إلى الأشخاص المغرورين، وظهوره المفاجئ في المنزل قد يكون مؤشرا على وجود هذه الطاقة.

الصرصار

يعتبر الصرصار مؤشرا على وجود مشكلات عائلية وغيرة بين أفراد الأسرة، فظهوره في المنزل دليلا على وجود مشاحنات وتوتر في العلاقات الأسرية.

البق

أوضحت خبيرة طاقة المكان أن البق حشرة فقيرة تجذب الطاقة السلبية والفقر إلى المنزل.

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