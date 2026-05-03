مع اقتراب موسم الحج، يبدأ الحجاج في الاستعداد لرحلة إيمانية استثنائية تتطلب تجهيزا دقيقا يضمن الراحة وسهولة أداء المناسك.

ماذا يجب أن تحتوي شنطة الحاج؟

وتستعرض "مصراوي" خلال النقاط التالية، أهم المحتويات الأساسية التي ينصح بوضعها في شنطة الحاج، مع توضيح الضروريات التي تساعد على تسهيل الرحلة وأداء المناسك براحة وتنظيم، وفقا لموقع "Marhaba Haji".

ما الأدوية الضرورية التي يجب حملها؟



-مسكنات للألم

-أدوية الحساسية

-أدوية الأمراض المزمنة

-حقيبة إسعافات أولية للطوارئ

ما الملابس المناسبة خلال رحلة الحج؟



-ملابس قطنية خفيفة ومريحة

-ملابس إضافية للاستخدام اليومي

-حذاء مريح للمشي لمسافات طويلة والزحام

- شبشب بلاستيكي

ما المستندات المهمة التي لا يجب نسيانها؟



-جواز السفر

-تصريح الحج

-بطاقة الهوية

-نسخ احتياطية من الأوراق الرسمية

ما أدوات النظافة الشخصية الضرورية؟



-صابون غير معطر

-مناديل مبللة

-فرشاة ومعجون الأسنان

-أدوات نظافة بحجم صغير

-مشط

أدوات اخرى قد تحتاجها خلال أداء فريضة الحج



-شاحن متنقل للهاتف

-زجاجة مياه

-مفكرة وقلم

-حقيبة صغيرة لحفظ النقود والمستندات

-مظلة للحماية من الشمس

-كمية كافية من الكمامات والمعقمات، خاصة في الأماكن المزدحم

-ساعة رقمية

-مأكولات خفيفة مغلفة مثل المكسرات أو التمر

ما أفضل تجهيز لحقيبة الحج للرجال والنساء؟

تختلف تجهيزات الحقيبة قليلًا بين الرجال والنساء، نظرًا لاختلاف الاحتياجات:

تجهيز حقيبة الرجال:



-عدة إحرامات يفضل 2 أو 3

-ماكينة حلاقة كهربائية أو يدوية

-شامبو وصابون غير معطر

-حزام خصر قابل للقفل

-عباءة خفيفة للصلاة أو الطواف لغير أوقات الإحرام

تجهيز حقيبة النساء:



-حقيبة صغيرة جانبية للمال والأدوية

-عباءات بأكمام واسعة لسهولة الحركة

-مشابك شعر ومرآة صغيرة

-مناشف صحية

ما أهم النصائح عند تجهيز الشنطة؟



-الاكتفاء بالضروريات فقط

-تنظيم المحتويات بشكل يسهل الوصول إليها

-مراعاة الزحام والطقس أثناء الاختيار