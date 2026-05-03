إعلان

استعدادا لموسم الحج.. ماذا يجب أن تأخذ معك في شنطتك؟

كتب : محمود عبده

10:00 م 03/05/2026

الكعبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب موسم الحج، يبدأ الحجاج في الاستعداد لرحلة إيمانية استثنائية تتطلب تجهيزا دقيقا يضمن الراحة وسهولة أداء المناسك.

ماذا يجب أن تحتوي شنطة الحاج؟

وتستعرض "مصراوي" خلال النقاط التالية، أهم المحتويات الأساسية التي ينصح بوضعها في شنطة الحاج، مع توضيح الضروريات التي تساعد على تسهيل الرحلة وأداء المناسك براحة وتنظيم، وفقا لموقع "Marhaba Haji".

ما الأدوية الضرورية التي يجب حملها؟


-مسكنات للألم
-أدوية الحساسية
-أدوية الأمراض المزمنة
-حقيبة إسعافات أولية للطوارئ

ما الملابس المناسبة خلال رحلة الحج؟


-ملابس قطنية خفيفة ومريحة
-ملابس إضافية للاستخدام اليومي
-حذاء مريح للمشي لمسافات طويلة والزحام
- شبشب بلاستيكي

ما المستندات المهمة التي لا يجب نسيانها؟


-جواز السفر
-تصريح الحج
-بطاقة الهوية
-نسخ احتياطية من الأوراق الرسمية

ما أدوات النظافة الشخصية الضرورية؟


-صابون غير معطر
-مناديل مبللة
-فرشاة ومعجون الأسنان
-أدوات نظافة بحجم صغير
-مشط

أدوات اخرى قد تحتاجها خلال أداء فريضة الحج


-شاحن متنقل للهاتف
-زجاجة مياه
-مفكرة وقلم
-حقيبة صغيرة لحفظ النقود والمستندات
-مظلة للحماية من الشمس
-كمية كافية من الكمامات والمعقمات، خاصة في الأماكن المزدحم
-ساعة رقمية
-مأكولات خفيفة مغلفة مثل المكسرات أو التمر

ما أفضل تجهيز لحقيبة الحج للرجال والنساء؟

تختلف تجهيزات الحقيبة قليلًا بين الرجال والنساء، نظرًا لاختلاف الاحتياجات:

تجهيز حقيبة الرجال:


-عدة إحرامات يفضل 2 أو 3
-ماكينة حلاقة كهربائية أو يدوية
-شامبو وصابون غير معطر
-حزام خصر قابل للقفل
-عباءة خفيفة للصلاة أو الطواف لغير أوقات الإحرام

تجهيز حقيبة النساء:


-حقيبة صغيرة جانبية للمال والأدوية
-عباءات بأكمام واسعة لسهولة الحركة
-مشابك شعر ومرآة صغيرة
-مناشف صحية

ما أهم النصائح عند تجهيز الشنطة؟


-الاكتفاء بالضروريات فقط
-تنظيم المحتويات بشكل يسهل الوصول إليها
-مراعاة الزحام والطقس أثناء الاختيار

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

الحج شنطة السفر أدوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
"موجودة معايا وبسمعها".. ماذا قال هاني شاكر عن رحيل ابنته دينا بالكانسر؟
أجنبي

"موجودة معايا وبسمعها".. ماذا قال هاني شاكر عن رحيل ابنته دينا بالكانسر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة