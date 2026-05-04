أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود نقاشات إيجابية للغاية بين ممثليه وطهران، مشيرا إلى أنها قد تسفر عن نتائج إيجابية للغاية للجميع، وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي للغاية للجميع.

وجاء تأكيد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الذي أعلن فيه أن دولا من مختلف أنحاء العالم، لا يشارك معظمها في نزاع الشرق الأوسط الدائر بشكل مرئي وعنيف أمام الجميع، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة في مضيق هرمز.

وأوضح ترامب أن تلك الدول لا علاقة لها بالنزاع على الإطلاق، معتبرا أنها مجرد أطراف محايدة وبريئة وضحايا للظروف.

مشروع الحرية وتطورات حرب إيران وأمريكا

وأشار ترامب إلى أنه من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، تم إبلاغ هذه الدول بقرار إرشاد سفنها بأمان للخروج من الممرات المائية المقيدة، لتمكينها من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة.

وشدد على أن هذه السفن تتبع مناطق عالمية غير منخرطة بأي شكل فيما يحدث حاليا في الشرق الأوسط، مؤكدا صدور توجيهات لممثليه ببذل قصارى الجهد لإخراج السفن وأطقمها بأمان من المضيق لإنهاء آثار حرب إيران على التجارة الدولية.

وأوضح ترامب أن أصحاب السفن أكدوا في جميع الحالات أنهم لن يعودوا إلى المنطقة حتى تصبح آمنة تماماً للملاحة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ هذه العملية، التي تحمل اسم "مشروع الحرية"، صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، لتمثل نقطة تحول في مسار العلاقة بين إيران وأمريكا خلال الأزمة الراهنة.

أبعاد إنسانية لمشروع الحرية

وأكد الرئيس الأمريكي، أن حركة السفن تهدف حصرا إلى تحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ، معتبرا المبادرة لفتة إنسانية نيابة عن الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وبشكل خاص دولة إيران.

وكشف ترامب أن العديد من هذه السفن تعاني من نقص حاد في الغذاء وكل ما هو ضروري للأطقم الكبيرة للبقاء على متنها بشكل صحي وسليم، معتبرا أن هذه الخطوة ستسهم في إظهار حسن النية نيابة عن جميع الأطراف التي قاتلت بشدة خلال الأشهر الماضية في إطار حرب إيران.

ولفت ترامب إلى أن أي تدخل في هذه العملية الإنسانية سيتم التعامل معه بقوة.