مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد انتشار الذباب والناموس داخل المنازل، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول طبيعية وآمنة للتقليل من هذه الحشرات المزعجة دون الاعتماد على المواد الكيميائية.

ومن بين الوسائل الفعالة، تأتي النباتات العطرية والطاردة للحشرات كخيار بسيط، يمكن زراعته في الشرفات أو الحدائق المنزلية، حيث تعمل روائحها القوية على إبعاد الذباب والبعوض بشكل طبيعي، وفقا لما ذكره موقع Garden Design.

هل الثوم والبصل يطردان الذباب والناموس؟

رغم استخدامهما الأساسي في الطهي، إلا أن رائحتهما القوية غير المحببة للحشرات تجعلهما خيارا طبيعيا للمساعدة في إبعاد البعوض عند زراعتهما في الحديقة أو الأحواض المنزلية.

هل النعناع يطرد الذباب والناموس؟

النعناع من أكثر النباتات استخداما لطرد الحشرات، حيث تساعد رائحته القوية على تقليل وجود البعوض والذباب وحتى النمل، ويمكن زراعته في أصص صغيرة على النوافذ أو الشرفات.

هل الريحان يطرد الذباب والناموس؟

الريحان من الأعشاب التي لا تقتصر فائدتها على المطبخ فقط، بل تعرف بقدرتها على إبعاد الذباب والناموس بفضل رائحته النفاذة، ويمكن زراعته بسهولة داخل المنزل.

هل اللافندر يطرد الذباب والناموس؟

يتميز اللافندر برائحته القوية المهدئة للبشر، لكنها في المقابل تربك حاسة الشم لدى البعوض والذباب، ما يجعله طاردا فعالا، كما أنه نبات سهل العناية ويزدهر في الأجواء المشمسة والتربة جيدة التصريف.

هل إكليل الجبل يطرد الذباب والناموس؟

نبات إكليل الجبل عطري قوي الرائحة يعمل كوسيلة طبيعية لطرد الحشرات، ويفضل في البيئات الدافئة والجافة، كما يمكن زراعته في أصص وتشكيله بطريقة جمالية في الشرفات.

