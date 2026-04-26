حل طبيعي لمشكلة الصيف.. 5 نباتات تطرد الذباب والناموس من منزلك

كتب : سيد متولي

10:30 م 26/04/2026

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد انتشار الذباب والناموس داخل المنازل، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول طبيعية وآمنة للتقليل من هذه الحشرات المزعجة دون الاعتماد على المواد الكيميائية.

ومن بين الوسائل الفعالة، تأتي النباتات العطرية والطاردة للحشرات كخيار بسيط، يمكن زراعته في الشرفات أو الحدائق المنزلية، حيث تعمل روائحها القوية على إبعاد الذباب والبعوض بشكل طبيعي، وفقا لما ذكره موقع Garden Design.

هل الثوم والبصل يطردان الذباب والناموس؟

رغم استخدامهما الأساسي في الطهي، إلا أن رائحتهما القوية غير المحببة للحشرات تجعلهما خيارا طبيعيا للمساعدة في إبعاد البعوض عند زراعتهما في الحديقة أو الأحواض المنزلية.

هل النعناع يطرد الذباب والناموس؟

النعناع من أكثر النباتات استخداما لطرد الحشرات، حيث تساعد رائحته القوية على تقليل وجود البعوض والذباب وحتى النمل، ويمكن زراعته في أصص صغيرة على النوافذ أو الشرفات.

هل الريحان يطرد الذباب والناموس؟

الريحان من الأعشاب التي لا تقتصر فائدتها على المطبخ فقط، بل تعرف بقدرتها على إبعاد الذباب والناموس بفضل رائحته النفاذة، ويمكن زراعته بسهولة داخل المنزل.

هل اللافندر يطرد الذباب والناموس؟

يتميز اللافندر برائحته القوية المهدئة للبشر، لكنها في المقابل تربك حاسة الشم لدى البعوض والذباب، ما يجعله طاردا فعالا، كما أنه نبات سهل العناية ويزدهر في الأجواء المشمسة والتربة جيدة التصريف.

هل إكليل الجبل يطرد الذباب والناموس؟

نبات إكليل الجبل عطري قوي الرائحة يعمل كوسيلة طبيعية لطرد الحشرات، ويفضل في البيئات الدافئة والجافة، كما يمكن زراعته في أصص وتشكيله بطريقة جمالية في الشرفات.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة

الناموس الذباب الصيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
شئون عربية و دولية

تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة

أخبار

المزيد

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟