تناول الحيوانات الحية من الممارسات المثيرة للجدل، سواء كانت جزءا من تقاليد قديمة أو اتجاها حديثا في عالم الطعام.

ويرى البعض أن اللحم الطازج يتميز بنكهة أفضل وسهولة في التحضير، بينما يعتبرها آخرون تجربة فريدة، بين من يراها فنا في الطهي ومن يراها أمر قاسي.

وبحسب موقع "treehugger"، إليك أبرز الكائنات التي يتم تناولها دون طهي.

ما قصة الأخطبوط الحي في كوريا؟

يعد طبق "ساناكجي" من أشهر الأطباق في كوريا الجنوبية، حيث يقدم الأخطبوط مقطعا إلى أجزاء صغيرة بينما لا تزال مخالبه تتحرك و تكمن غرابته في الإحساس بحركة المخالب أثناء تناوله، رغم وجود خطر الاختناق، الذي سجلت بسببه حالات وفاة سنوية.

كيف يقدم السمك الحي في اليابان والصين؟

في اليابان، يعرف "إيكيزوكوري" بتقديم الساشيمي من سمك حي، حيث تعرض الشرائح مع بقاء أجزاء من السمكة تتحرك. أما في الصين، فيقدم طبق "سمك الين واليانغ"، حيث يطهى الجسم بينما يبقى الرأس طازجا وقد يظهر عليه بعض الحركة.

هل يؤكل قنفذ البحر حيا؟

يعد قنفذ البحر من الأطعمة البحرية المميزة، وغالبا ما يؤكل نيئا، خاصة في السوشي، ويفضل البعض تناوله مباشرة بعد فتحه للاستمتاع بنكهته الطازجة، رغم شكله الخارجي الشائك.

كيف يقدم الضفدع في بعض الأطباق؟

في بعض المطابخ اليابانية، يقدم "ساشيمي الضفدع"، حيث يتم تناول أجزاء منه نيئة، ويبدأ الطبق أحيانا بقلب الضفدع الطازج. وقد أثارت هذه الممارسة جدلا واسعا بسبب الجوانب الأخلاقية المرتبطة بها.

ما هو الروبيان المخمور؟

يقدم هذا الطبق في بعض مناطق الصين، حيث يوضع الروبيان حيا في صلصة تحتوي على الكحول، ما يبطئ حركته قبل تناوله، ويقبل عليه البعض بسبب نكهته الطازجة والمميزة.

هل تؤكل اليرقات والحشرات حية؟

في العديد من الثقافات، تعد الحشرات مصدرا غذائيا مهما، ومن الأمثلة "يرقة ويتشيتي" في أستراليا، التي تؤكل أحيانا حية أو مطبوخة، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية ونكهتها التي تشبه الدجاج.

هل المحار حي عند تناوله؟

غالبا ما يؤكل المحار وهو حي، إذ لا يموت إلا عند فصله عن قشرته ورغم ذلك، فإنه لا يمتلك جهازا عصبيا مركزيا، ما يعني أنه لا يشعر بالألم بالطريقة التقليدية.

كيف يستخدم النمل في الطهي؟

في بعض المطاعم العالمية، مثل مطاعم فاخرة في الدنمارك، يستخدم النمل الحي لإضافة نكهة حمضية مميزة تشبه الليمون، ورغم غرابة الفكرة، فإنه يعد مصدرا غنيا بالبروتين.

