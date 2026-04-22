وداعا للحشرات.. حلول طبيعية وآمنة لطرد الناموس والذباب سريعا

كتب : مصراوي

10:30 م 22/04/2026

الذباب

كتب - محمود عبده:

تزداد معاناة الكثير من الأسر خلال فصل الصيف مع انتشار البعوض والذباب داخل المنازل، خاصة مع فتح النوافذ للتهوية ليلا. ورغم اللجوء إلى المبيدات الكيميائية، إلا أن هناك بدائل طبيعية وآمنة يمكنها المساعدة في طرد الحشرات بفعالية، وفقا لما ذكره موقع Pinkvilla.

تعتمد بعض هذه الحلول على مكونات منزلية بسيطة، أبرزها بقايا القهوة، التي تعد من الوسائل الطبيعية المستخدمة في طرد الحشرات مثل البعوض والصراصير والنمل، بفضل رائحتها النفاذة عند حرقها.

ويتم تحضيرها عبر تجفيف بقايا القهوة المستعملة جيدا، ثم وضعها في وعاء مناسب وتغطيتها بورق الألومنيوم، مع إضافة قطعة فحم صغيرة مشتعلة لإطلاق دخان يساعد على طرد الحشرات. وينصح بوضع الوعاء في أماكن مرتفعة داخل الغرفة لضمان انتشار الدخان بشكل أفضل.

كما يعد الثوم من الوسائل الفعالة في مكافحة الناموس، إذ يحتوي على مركبات الكبريت ذات الرائحة القوية التي تساعد في إبعاد الحشرات الطائرة.

ويحضر رذاذ الثوم عبر خلط 3 فصوص من الثوم مع كمية من الماء في الخلاط، ثم تصفية الخليط ووضعه في زجاجة رذاذ، وإضافة كمية إضافية من الماء قبل الاستخدام. ويمكن رشه في أركان المنزل أو بالقرب من النوافذ.

أما الأعشاب العطرية مثل الريحان والنعناع، فتستخدم كحل وقائي طبيعي، حيث تساعد رائحتها القوية على منع دخول البعوض، خاصة عند وضعها على حواف النوافذ أو في الشرفات.

وتؤكد هذه الطرق أن الحلول الطبيعية قد تمثل بديلا آمنا وفعالا للحد من انتشار الحشرات داخل المنازل، دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قد تؤثر على الصحة.

