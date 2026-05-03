مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار الناموس ويلاحظ الكثيرون أن بعض الأشخاص يتعرضون للدغاته بشكل متكرر، بينما يمر آخرون دون أن يقترب منهم، وفقا لموقع news18.

كيف يختار الناموس ضحاياه؟

يعتمد الناموس في اختيار من يلدغه على حاسة الشم القوية لديه، حيث ينجذب إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه الإنسان أثناء التنفس، كلما زادت كمية هذا الغاز، زادت فرص جذب البعوض.

كما تلعب روائح الجسم دورا مهما، حيث تفضل بعض أنواع البعوض أشخاصا معينين بسبب تركيب العرق والبكتيريا على الجلد.

متى يكون الشخص أكثر عرضة للدغ؟

تزداد احتمالية تعرض الشخص للدغ في أوقات معينة، مثل ساعات المساء والفجر، حيث ينشط البعوض بشكل أكبر، كما يكون الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يبذلون مجهودا بدنيا أكثر عرضة، بسبب زيادة التعرق وارتفاع حرارة الجسم.

لماذا ينجذب الناموس لبعض الأشخاص دون غيرهم؟

تشير دراسات إلى أن أصحاب فصيلة الدم (O) أكثر عرضة للدغ مقارنة بغيرهم، بينما الأشخاص ذوو الحرارة المرتفعة يجذبون البعوض أكثر، كما أن الألوان الغامقة تجذب الناموس أكثر من الفاتحة

بينما اختلاف أنواع البكتيريا يغير رائحة الجسم، وبالتالي يؤثر على جذب البعوض.

نصائح للوقاية وتقليل إزعاج الناموس أثناء النوم

- استخدام الناموسيات أثناء النوم

- تشغيل المراوح لأنها تعيق حركة البعوض

- استخدام الزيوت الطبيعية مثل اللافندر أو النعناع

- غلق النوافذ أو تركيب سلك واق.