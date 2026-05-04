قال الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إن السياحة في المحافظة تشهد طفرة كبيرة بفضل الطبيعة الخلابة والشواطئ المميزة والمناخ المعتدل، ما جعلها مركزًا سياحيًا عالميًا.

وأوضح البرقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن البحر الأحمر يمتلك نحو 90 ألف غرفة فندقية وأكثر من 165 ألف سرير، ويعمل به أكثر من 80 ألف عامل بشكل مباشر، إضافة إلى العمالة غير المباشرة.

وأشار إلى أن العام الحالي بدأ بمؤشرات إيجابية، حيث سجلت السياحة زيادة تجاوزت 9.7% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن الأحداث الإقليمية أثرت سلبًا في أبريل بانخفاض 2.8% فقط عن نفس الشهر العام الماضي.

وأكد أن المحافظة استقبلت في أبريل أكثر من 590 ألف سائح أجنبي، بما يقارب 5 ملايين ليلة سياحية، فيما بلغت نسب الإشغال نحو 78%، وهي نسبة جيدة رغم التحديات.

وأضاف أن إجمالي عدد السائحين من يناير حتى أبريل تجاوز 2 مليون سائح، بزيادة 7.5% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحجوزات المستقبلية تؤكد استمرار النمو خلال الأشهر المقبلة.

وشدد على أن أكبر الجنسيات الوافدة إلى البحر الأحمر هي الألمانية، تليها الروسية والبولندية والإنجليزية، موضحًا أن كثيرًا من السائحين يعتبرون البحر الأحمر "البيت الثاني" ويعودون إليه بشكل متكرر.