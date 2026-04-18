يتفاجأ كثيرون بظهور النمل على أجسامهم أو في أركان منازلهم بشكل مفاجئ، ما يدفع البعض لربط هذه الظاهرة بالحسد أو الطاقة السلبية،

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة الأبراج والطاقة أيمان خير عن رؤيتها الخاصة لهذه الظاهرة.

ما دلالة ظهور النمل بحسب خبيرة الطاقة؟

وأوضحت في تصريحات لـ"مصراوي" أن النمل يُعد من العلامات التي تحمل دلالات قوية مرتبطة بالحسد، إلا أن تفسيره يختلف تبعا لمكان ظهوره داخل المنزل.

كيف تختلف دلالات النمل حسب مكانه؟

في أركان المنزل

أشارت إلى أن النمل في أركان المنزل يدل على الحسد المرتبط بالرزق والخير، حيث يعتبر هذا المكان رمزا الخير في المنزل.

في السرير

وأوضحت أن النمل في السرير، يشير خير إلى أن الحسد شخصي يستهدف الفرد نفسه، بعيدًا عن باقي أفراد الأسرة.

متى يُعتبر ظهور النمل مؤشرا مقلقا؟

واختتمت بالإشارة إلى أن ظهور النمل بشكل مفاجئ أو بكثافة، خاصة بعد زيارة أشخاص، قد يُنظر إليه كمؤشر يستدعي الانتباه، لا سيما إذا تكرر في أماكن محددة داخل المنزل.

لماذا نرتدي الخرزة الزرقاء عند الشعور بالحسد؟

مفاجأة غير متوقعة.. خبيرة تكشف سر كسر القلة بعد زيارة الحاسد

5 علامات صامتة في منزلك تكشف إصابتك بالحسد





