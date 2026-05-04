شعبة المواد الغذائية: ارتفاع البنزين لم ينعكس على السكر والأرز والبقوليات

كتب : داليا الظنيني

01:05 ص 04/05/2026

هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية

أكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار معظم السلع الغذائية مستقرة نسبيا رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من 60 يوما.

وأوضح الدجوى، خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنزين ارتفع طفيفا جدا، ولم ينعكس على أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز والبقوليات.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الزيوت النباتية هي الاستثناء، إذ شهدت زيادات طفيفة رغم انخفاض أسعار الخامات عالميا، لأن جزءا كبيرا من المخزون يخضع لإدارة القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية تحديد سعر استرشادي أو جبري للزيوت إذا استمرت حالة عدم الانضباط في الأسعار.

وتابع أن بعض الشركات طرحت عروضا وخصومات على الزيوت مع انخفاض الدولار، لكن مع عودته للارتفاع تراجعت الخصومات وعادت الأسعار لمستوياتها السابقة.

