الكلور غاز سام يستخدم في تعقيم المياه وتنظيف المسابح، لكنه يهيج العينين والجلد والجهاز التنفسي عند استنشاقه، حتى التعرض القصير يمكن أن يسبب السعال، ضيق التنفس، وتهيج شديد، والتعرض الكبير قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تصل إلى الاختناق، بحسب موقع "cdc".

عراض استنشاق غاز الكلور

تظهر على المصاب عدة أعراض، من أبرزها ضيق وصعوبة في التنفس، سعال شديد وتهيج في الحلق، حرقة ودموع في العينين، بالإضافة إلى الغثيان والدوار، وفي الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى فقدان الوعي أو الاختناق.

ماذا تفعل فورا عند التعرض للكلور؟

ينصح الخبراء باتباع خطوات سريعة للحد من المضاعفات، أهمها الابتعاد فورا عن مصدر الغاز والانتقال إلى مكان مفتوح جيد التهوية، مع خلع الملابس الملوثة وغسل الجلد بالماء جيدا، وغسل العينين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة عند التعرض المباشر.

كما يجب طلب الرعاية الطبية فورا حتى في حال كانت الأعراض خفيفة، نظرا لاحتمالية تدهور الحالة التنفسية بشكل سريع.

هل يمكن التعامل منزليا؟

يحذر الأطباء من الاعتماد على العلاج المنزلي، إذ إن استنشاق الكلور قد يسبب مضاعفات خطيرة للجهاز التنفسي، ما يستدعي التوجه الفوري للطوارئ وإبلاغ الطاقم الطبي بتفاصيل التعرض.

طرق الوقاية من التعرض للكلور

تشمل الإجراءات الوقائية ارتداء أدوات الحماية مثل القفازات والكمامات عند استخدامه، مع ضمان تهوية المكان جيدا، وتخزينه بعيدا عن الأطفال، واتباع التعليمات الصحيحة عند استخدامه في أعمال التنظيف والتعقيم.

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