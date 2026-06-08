قرار جديد من النيابة بشأن الإعلامية جولي أمين في قضية صبري نخنوخ

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين، في واقعة محاولتها نقل ملكية سيارات مملوكة للمتهم صبري نخنوخ وذلك بعد تحفظ النيابة العامة على ممتلكاته ومنعه من التصرف في أمواله، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المذيعة جولي أمين، في تطور جديد مرتبط بالتحقيقات الجارية في قضية صبري نخنوخ. مصدر أمني، لـ "مصراوي" إنه تم القبض على الإعلامية أثناء اتخاذها إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ، تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى اسمها.