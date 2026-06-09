بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة، نظرا لقدرتها على دعم الترطيب وتحسين الهضم وتعزيز الطاقة.

فيما يلي، أبرز الفوائد الصحية لتناول بذور الشيا، وفقا لموقع "health".

كيف تساعد بذور الشيا على ترطيب الجسم؟

تتميز بذور الشيا بقدرتها على امتصاص الماء بما يعادل 10 إلى 12 ضعف وزنها، وعند نقعها تتحول إلى قوام هلامي يطلق السوائل تدريجيا داخل الجسم، ما قد يساعد على الحفاظ على الترطيب لفترة أطول.

كما أن ماء بذور الشيا المنقوعة خيارا صحيا للترطيب مقارنة بالمشروبات السكرية، لأنه قد لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستويات السكر بالدم.

تأثير بذور الشيا على تخفيف حرارة الصيف

الجل الناتج عن نقع بذور الشيا يمتلك تأثيرا مهدئا ومرطبا على الجهاز الهضمي، ما قد يساعد على تقليل أعراض شائعة في الصيف مثل الانتفاخ والحموضة والأرق.

لذا يُنصح بإضافتها إلى مشروبات منعشة مثل ماء الليمون أو ماء جوز الهند أو اللبن الرائب للحصول على تأثير غذائي ومهدئ معا.

دور بذور الشيا في تحسين الهضم وصحة الأمعاء

بذور الشيا مصدرا غنيا بالألياف القابلة للذوبان، والتي قد تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما تعمل هذه الألياف كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يعزز توازن الميكروبيوم ويحسن الهضم، خاصة في فترات السفر أو تغير العادات الغذائية.

بذور الشيا وصحة التمثيل الغذائي والقلب

تحتوي أيضا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تؤدي دورا مهما في دعم عملية الأيض، قد تساعد على تقليل الالتهابات، وتحسين استخدام الدهون داخل الجسم، إضافة إلى دعم حساسية الإنسولين، ما يسهم في الحفاظ على صحة التمثيل الغذائي.

تأثير بذور الشيا في تقليل الجوع

بفضل احتوائها على مزيج من الألياف والبروتين والدهون الصحية، قد تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، كما أنها تبطئ عملية الهضم، ما قد يقلل من نوبات الجوع المفاجئة ويحد من تناول الوجبات غير الصحية.

لماذا تعد بذور الشيا غذاء غنيا بالعناصر المفيدة؟

بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبروتين ومضادات الأكسدة، ما يجعلها إضافة مثالية لتعويض النقص الغذائي الذي قد يحدث نتيجة تناول وجبات خفيفة أو غير متوازنة في الصيف.

طرق بسيطة لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي

تتميز بذور الشيا بسهولة إضافتها إلى العديد من الأطعمة، كما يمكن نقعها في الماء أو العصائر أو إضافتها إلى الفواكه والزبادي، ما يجعلها خيارا صحيا وعمليا يمكن اعتماده ضمن النظام الغذائي اليومي.

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