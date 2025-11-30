إعلان

قبل لحظات من حرق جثمانها.. استيقاظ سيدة داخل تابوت (فيديو)

كتب – سيد متولي

07:00 م 30/11/2025

قبل لحظات من حرق جثمانها.. استيقاظ سيدة داخل تابوت

أصيبت عائلة تايلاندية بصدمة كبيرة عندما تحركت امرأة تبلغ 65 عاما داخل تابوتها قبل لحظات من بدء مراسم حرقها.

وبحسب صحيفة الجارديان، ظن أقارب السيدة أنها توفيت قبل يومين إثر معاناة طويلة مع المرض.

وخلال إنزال التابوت في معبد قرب بانكوك، سمع أحد العاملين صوت طرق خفيف، ليكتشف عند فتح الغطاء أن السيدة لا تزال تتنفس بضعف وتتحرك قليلا.

وأوضح شقيقها أنه وجدها بلا حراك وظن أنها فارقت الحياة، خاصة أنها كانت طريحة الفراش منذ عامين.

وتم استدعاء الإسعاف فورا ونقلها إلى المستشفى، بينما أعلن المعبد تغطية تكاليف علاجها.

استيقاظ سيدة تابوت منوعات حرق جثمان

