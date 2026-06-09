أشارت أخصائية طب وجراحة العيون، الدكتورة الروسية زارينا كوراتشينوفا، على أهمية إجراء متابعة دورية لمستويات الكوليسترول في الدم، نظرا لتأثيره المباشر على صحة الجسم.

وأوضحت أن تجاهل متابعة الأمراض المزمنة قد يترتب عليه مضاعفات خفية تؤثر على شبكية العين، وقد تتطور دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة.

الكوليسترول والأمراض المزمنة وتأثيرها على العين

وفقا لموقع "news"، توضح الطبية أنه من الضروري متابعة تطور أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، نظرا لتأثيرها السلبي على شبكية العين.

وتشير إلى أن العين ترتبط بصحة الأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، ما قد يجعل أي اضطراب في هذه الأنظمة ينعكس سلبا على صحة البصر.

أمراض الأوعية الدموية قد تُكتشف من خلال العين

تضيف الطبيبة أن ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول وغيرها من المشكلات الصحية قد تؤثر على شبكية العين والعصب البصري.

وفي بعض الحالات، قد يكون طبيب العيون هو أول من يكتشف علامات تدل على إجهاد أو تلف في الأوعية الدموية أثناء الفحص.

أهمية فحص قاع العين لمرضى السكري

من الضروري أيضا إجراء فحص دوري لقاع العين، خاصة لدى مرضى السكري، حتى في حال عدم وجود أي تغيرات ملحوظة في مستوى النظر، التغيرات المرتبطة بالسكري في شبكية العين قد تتطور تدريجيا دون أعراض واضحة في المراحل المبكرة.

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