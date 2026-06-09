قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب ما أفادت شبكة سي إن إن، فقد ألمح ترامب، خلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السيناتور ليندسي جراهام من ولاية كارولاينا الجنوبية، والذي يخوض الانتخابات التمهيدية اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة ستعلن "نصرا كاملا" على إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال ترامب: "نتفاوض الآن، وهم يريدون التوصل إلى اتفاق جيد جدا إنهم مستعدون لمنحنا كل شيء، لكنهم مستعدون لعدم منحنا أي سلاح نووي".

وأضاف: "أعتقد أننا ننتصر في هذه المعركة، لكن النصر الحقيقي سيتحقق خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن النصر الكامل، وسيكون نصرا كاملًا، وسيحدث ذلك قريبا جدا، وستنخفض أسعار النفط بشكل حاد".

وبحسب الشبكة، ليست هذه المرة الأولى التي يقطع فيها وعودا بتحقيق تقدم كبير خلال "أسبوعين".

وكان من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار مع إيران، الذي أعلن عنه في 7 أبريل، لمدة أسبوعين ريثما يُنهي الطرفان اتفاقًا لإنهاء الحرب، وفقا لسكاي نيوز.