كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب العام الجديد، يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات "العرافة العمياء" بابا فانجا، ورغم وفاتها قبل 27 عاما، إلا أن تنبؤاتها مسجلة لتشمل أحداثا حتى عام 5097.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز توقعات بابا فانجا لعام 2026، وفقا لموقع "timesofindia".

من هي بابا فانجا؟

بابا فانجا، واسمها الحقيقي فانجيليا بانديفا جوشتروفا، وُلدت عام 1911 في مدينة ستروميكا شمال مقدونيا حاليا، وفقدت بصرها وهي في الثانية عشرة من عمرها.

ازدادت شهرتها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كان الناس يلجأون إليها طلبا للنصيحة في القضايا المحلية والدولية.

عاشت حياة هادئة في سنواتها الأخيرة، واستمرت في قراءة الطالع حتى وفاتها عام 1996 عن عمر يناهز 85 عاما.

أبرز توقعات بابا فانجا لعام 2026:

صراع دولي محتمل

تنبأت فانجا بصراع عالمي ضخم يشارك فيه عدد من القوى الكبرى، يمتد عبر القارات ويؤثر في مختلف مناطق العالم. هذه التوقعات، رغم غموضها، أثارت اهتمام المراقبين والمحللين السياسيين حول احتمال حدوث تحولات كبرى في العلاقات الدولية.

سيطرة الذكاء الاصطناعي

كما يؤدي الذكاء الاصطناعي دورا أكبر في اتخاذ القرارات البشرية بدءا من عام 2026، ما يؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية ويغير أساليب الحياة اليومية، ويشير هذا إلى تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا في كل المجالات.

ظهور زعيم روسي قوي

توقعت العرافة صعود شخصية روسية قوية، يطلق عليها أحيانا "الزعيم العالمي"، لتكون في مركز الأحداث الدولية عام 2026، ومع ذلك، لا توجد أدلة قوية تدعمها، وهي جزء من تنبؤات فانجا التي يصعب التأكد من صحتها.

التحولات البيئية والفوضى المناخية

حذرت "فانجا" من أحداث مناخية في 2026 تشمل الجفاف، الفيضانات، وظواهر جوية غير مسبوقة تؤثر على النظم البيئية.

صعود آسيا كقوة عالمية

من بين التوقعات الأخرى، يُذكر احتمال تحول الهيمنة العالمية نحو آسيا أو الصين في 2026، ويشمل توترات إقليمية أو توسع اقتصادي وسياسي.