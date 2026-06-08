بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

تصوير- إسلام فاروق:

شهد العرض الخاص لـ فيلم الكراش، المُقام في سينما أركان اليوم الاثنين 8 يونيو، حضور الراقصة جوهرة والتي تشارك في بطولة الفيلم.



كما تواجد على السجادة الحمراء المخرج محمود كريم، والفنان محمد مرزبان.

فريق فيلم الكراش

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، وتستقبله دور العرض السينمائي يوم 11 يونيو، العمل كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ويشارك فيه: باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أحمد داود يشارك في فيلم إذما

جدير بالذكر أن أحمد داود يُعرض له حاليا فيلم إذما من بطولة سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها محمد صادق صادرة عام ٢٠٢٠، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.



كان أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا :

كريم-عبدالعزيز-يروج-لـ-الفيل- الأزرق-3-بصورة-تجمعه-بنيللي- كريم