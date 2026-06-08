إعلان

4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش

كتب : منى الموجي

10:54 م 08/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جوهرة في العرض الخاص لفيلم الكراش
  • عرض 4 صورة
    الراقصة جوهرة
  • عرض 4 صورة
    جوهرة في العرض الخاص لـ فيلم الكراش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق:

شهد العرض الخاص لـ فيلم الكراش، المُقام في سينما أركان اليوم الاثنين 8 يونيو، حضور الراقصة جوهرة والتي تشارك في بطولة الفيلم.


كما تواجد على السجادة الحمراء المخرج محمود كريم، والفنان محمد مرزبان.

فريق فيلم الكراش

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، وتستقبله دور العرض السينمائي يوم 11 يونيو، العمل كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ويشارك فيه: باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أحمد داود يشارك في فيلم إذما

جدير بالذكر أن أحمد داود يُعرض له حاليا فيلم إذما من بطولة سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها محمد صادق صادرة عام ٢٠٢٠، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.


كان أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا :

كريم-عبدالعزيز-يروج-لـ-الفيل-الأزرق-3-بصورة-تجمعه-بنيللي-كريم

/ميرنا-جميل-تكشف-سبب-خوفها-من-الذهاب-لطبيب-نفسي-ماذا-قالت-

فيلم الكراش أحمد داود جوهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار جديد من النيابة بشأن الإعلامية جولي أمين في قضية صبري نخنوخ
حوادث وقضايا

قرار جديد من النيابة بشأن الإعلامية جولي أمين في قضية صبري نخنوخ

14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"
الموضة

14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"
5 شهداء و8 جرحى.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف مدينة صور جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

5 شهداء و8 جرحى.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف مدينة صور جنوب لبنان
4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش
زووم

4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش
فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 شهداء و8 جرحى.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف مدينة صور جنوب لبنان
بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد إيران
انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة
من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل