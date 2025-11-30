أخفى الجثة لسنوات.. إيطالي يتنكر في شكل والدته المتوفاة لسبب صادم

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل، عمره 57 عاما، بعدما اكتشفت أنه تظاهر لسنوات بأنه والدته المتوفاة.

واستخدم الرجل شعرا مستعارا ومكياجا وملابس نسائية لتجديد هوية والدته والاستمرار في الحصول على معاشها التقاعدي، بحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا.

وأخفى الرجل جثة والدته داخل منزل العائلة منذ وفاتها قبل 3 أعوام، وجنى ما يقارب 61 ألف دولار سنويا عبر هذا الاحتيال.

وانكشف الأمر عندما حاول الرجل تجديد بطاقة الهوية في بلدية بورجو فيرجيليو، إذ شكت موظفة في مظهره الذي لم يطابق سن والدته المفترضة (85 عاما)، وبعد مقارنة الصور، تأكدت الشبهات وبدأ التحقيق.

وداهمت الشرطة المنزل بأمر قضائي وعثرت على جثة الأم في حالة تحنط طبيعي، دون مؤشرات على جريمة قتل.

واعتبرت السلطات القضية واحدة من أكثر عمليات الاحتيال جرأة وتعقيدا، نظرا لتزوير الهوية وإخفاء الجثة لسنوات.