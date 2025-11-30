على طريقة مسلسل كارثة طبيعية.. أكبر عدد توائم مسجل في موسوعة جينيس

خطف مسلسل كارثة طبيعية، والذي عرض على منصة "Watch it"، الأنظار إليه، بعدما تصدر تريند موقع البحث الشهير جوجل.

وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى "محمد" وهو الفنان "محمد سلام"، يعمل في شركة اتصالات، ويحصل على راتب بسيط، ليجد صعوبة في مواجهة الظروف المعيشية، خاصة بعد علمه أن زوجته حامل في 7 أطفال.

لكن هل تعرف أكبر عدد توائم مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، خلال عملية ولادة واحدة؟.

وبحسب موقع موسوعة جينيس ،guinnessworldrecords، فإن أكبر عدد مواليد خلال عملية ولادة واحدة، يعود إلى السيدة المالية حليمة سيسيه، والتي حققت إنجازا لا يصدق بعد أن ولدت تسعة توائم، في مايو 2021، في المغرب.

وولدت حليمة، 29 عاما، التوائم التسعة وهم بصحة جيدة، ما منحهم الرقم القياسي لأكثر عدد مواليد خلال عملية ولادة واحدة.

وولد الأطفال التسعة، خمسة بنات وأربعة أولاد، بعد فترة حمل دامت ثلاثين أسبوعان وتراوحت أوزانهم بين 500 و1 كيلوجرام.

ويعتبر ولادة 9 توائم أمر نادر جدا، ولم يوثق من قبل أي عملية ولادة لتسع أطفال على قيد الحياة لأكثر من بضع ساعات بعد الولادة.

وأكد والد الأطفال، عبد القادر عربي صعوبة الاعتناء بالأطفال إلا أنه كشف أنه في غاية السعادة لكونهم جميعا بصحة جيدة.

وينقسم الأطفال إلى خمس بنات، وهم (أداما، أومو، حوا، كاديدية، فطومة)، وأربع أولاد، وهم (عمر والحجي وباه ومحمد السادس).