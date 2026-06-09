إعلان

هل توفيت سهام جلال بسبب خطأ طبي؟.. شقيقها يوضح الحقيقة

كتب : منى الموجي

02:48 ص 09/06/2026

الفنانة سهام جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال عن حزنه الشديد بسبب رحيل شقيقته والتي وصفها بأنها كانت بمثابة الأب في حياته ولم تكن أخته فقط.

حالة سهام جلال الصحية

وعن حالتها الصحية قبل إجراء العملية، أوضح خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل الذي تقدمه المذيعة نهال طايل على قناة صدى البلد 2 "سهام كانت تعاني من مشاكل في الضهر، ومن انسداد في شرايين القدم".
وشدد على أن طبيعة العملية لم تكن خطيرة وأن الطبيب كان يطمئنها قبل إجرائها، وعلق على ما يتردد بشأن وفاتها نتيجة خطأ طبي "مش حابب اتكلم إذا كان فيه خطأ طبي أو لأ لسه إحنا في مرحلة حداد مش حابين نتكلم عن نقطة حالة الوفاة، لكن قريب هنوضح كل التفاصيل لكل الناس، إحنا مش عايزين نظلم حد بنشوف إيه اللي حصل معاها طبيا، ومش حابين نشهر بحد".

وفاة سهام جلال

وتابع "هنشوف إيه اللي حصل معاها لو فيه خطأ طبي هيكون فيه كلام تاني خالص، ولو مفيش خطأ طبي مش هيكون فيه مشكلة لا للمستشفى ولا للدكتور".
ورحلت عن عالمنا الفنانة سهام جلال قبل أيام، وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة كبيرة لجمهورها ولزملائها في الوسط الفني، والذين عبروا عن حزنهم الشديد على رحيلها، كما حرص عدد كبير منهم على تقديم واجب العزاء لأسرتها.

اقرأ أيضا
شقيق سهام جلال: الراحلة تزوجت مرة واحدة ولم تنجب.. ولهذا السبب حذفنا مقاطع الرقص والغناء

إعلان مصطفى غريب ومحمد صلاح.. كيف علق الجمهور؟

سهام جلال خالد جلال وفاة سهام جلال خطأ طبي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"
الموضة

14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"
7 نصائح مهمة من الأرصاد لتجنب مخاطر الشبورة المائية على الطرق
أخبار مصر

7 نصائح مهمة من الأرصاد لتجنب مخاطر الشبورة المائية على الطرق
ترامب: أمريكا ستُعلن نصرًا كاملًا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين
شئون عربية و دولية

ترامب: أمريكا ستُعلن نصرًا كاملًا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين
4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش
زووم

4 صور للراقصة جوهرة من العرض الخاص لـ فيلم الكراش
بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
مدارس

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان