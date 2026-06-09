عبر خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال عن حزنه الشديد بسبب رحيل شقيقته والتي وصفها بأنها كانت بمثابة الأب في حياته ولم تكن أخته فقط.

حالة سهام جلال الصحية

وعن حالتها الصحية قبل إجراء العملية، أوضح خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل الذي تقدمه المذيعة نهال طايل على قناة صدى البلد 2 "سهام كانت تعاني من مشاكل في الضهر، ومن انسداد في شرايين القدم".

وشدد على أن طبيعة العملية لم تكن خطيرة وأن الطبيب كان يطمئنها قبل إجرائها، وعلق على ما يتردد بشأن وفاتها نتيجة خطأ طبي "مش حابب اتكلم إذا كان فيه خطأ طبي أو لأ لسه إحنا في مرحلة حداد مش حابين نتكلم عن نقطة حالة الوفاة، لكن قريب هنوضح كل التفاصيل لكل الناس، إحنا مش عايزين نظلم حد بنشوف إيه اللي حصل معاها طبيا، ومش حابين نشهر بحد".

وفاة سهام جلال

وتابع "هنشوف إيه اللي حصل معاها لو فيه خطأ طبي هيكون فيه كلام تاني خالص، ولو مفيش خطأ طبي مش هيكون فيه مشكلة لا للمستشفى ولا للدكتور".

ورحلت عن عالمنا الفنانة سهام جلال قبل أيام، وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة كبيرة لجمهورها ولزملائها في الوسط الفني، والذين عبروا عن حزنهم الشديد على رحيلها، كما حرص عدد كبير منهم على تقديم واجب العزاء لأسرتها.

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