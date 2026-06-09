أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة واشنطن في سانت لويس أن قلة النوم والعمل بنظام المناوبات الليلية قد يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالفصال العظمي، وهو من أكثر أمراض المفاصل شيوعا.

اعتمد العلماء على تحليل بيانات ما يقرب من 500 ألف مشارك ضمن مشروع البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، بهدف دراسة تأثير أنماط النوم المختلفة على صحة المفاصل على المدى الطويل، وفقا لموقع "لينتا رو".

النوم غير المنتظم قد يرتبط بزيادة خطر المرض

أوضحت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميا أو يعانون من اضطرابات النوم مثل الاستيقاظ المتكرر، لديهم زيادة في خطر الإصابة بالفصال العظمي تتراوح بين 20% و40% مقارنة بمن يحصلون على نحو 7 ساعات نوم منتظم.

العمل الليلي وتأثيره على المفاصل

كما أشارت الدراسة إلى أن العاملين بنظام المناوبات الليلية أكثر عرضة للإصابة بالفصال العظمي في الركبة بنسبة 24%، إضافة إلى ارتفاع احتمالات خضوعهم لجراحات استبدال المفاصل بنسبة 28%، حتى بعد ضبط عوامل مثل العمر والوزن والحالة الصحية.

يرجح الباحثون أن اضطراب النوم واختلال الساعة البيولوجية قد يساهمان في زيادة الالتهابات داخل الجسم، ويؤثران سلبا على عملية تجدد الأنسجة، كما قد يؤديان إلى زيادة الإحساس بالألم.

كنا حذر طبيب العظام الروسي مارات فاراخوف من أن العمل لساعات غير منتظمة أو خلال الليل قد يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل الجلطات والسكتات الدماغية.

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