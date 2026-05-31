بعد تناول الوجبات الدسمة خلال المناسبات والعزائم، يعاني كثيرون من الشعور بالامتلاء وعسر الهضم والانتفاخ، ما يدفعهم للبحث عن أطعمة تساعد على استعادة راحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

وقالت الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائي التغذية العلاجية، إن مصطلح تنظيف المعدة لا يعني إزالة السموم كما يعتقد البعض، وإنما دعم الجهاز الهضمي وتحسين كفاءته بعد تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة الثقيلة.

وأوضحت مصطفى لمصراوي، أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تساعد على تهدئة المعدة وتحفيز الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ، من أبرزها:

1- الزبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تدعم توازن البكتيريا الصحية في الأمعاء، ما يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي.

2- الخيار

يتميز الخيار بنسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتعزيز حركة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل احتباس السوائل والشعور بالانتفاخ.

3- الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أشهر المكونات الطبيعية التي تساعد على تخفيف الغثيان وعسر الهضم، كما يساهم في تسريع إفراغ المعدة وتحسين حركة الجهاز الهضمي.

4- التفاح

يحتوي التفاح على الألياف الغذائية، خاصة البكتين، التي تدعم صحة الأمعاء وتحسن حركة الهضم، كما تمنح الشعور بالشبع دون تحميل المعدة مزيدا من الدهون.

5- النعناع

يساعد النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يخفف من التقلصات والانتفاخ والشعور بعدم الراحة عقب تناول الوجبات الثقيلة.

6- الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرا جيدا للألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء، فضلا عن المساهمة في ضبط مستويات السكر والكوليسترول.

وأكدت أخصائي التغذية العلاجية أن شرب كميات كافية من الماء والمشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الوجبات الدسمة من العادات المهمة التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالخمول والامتلاء.

اقرأ أيضا:

نصائح فعالة للسيطرة على الحموضة دون أدوية.. إليك التفاصيل

أخطاء غذائية شائعة في أول أيام عيد الأضحى تسبب مشاكل بالمعدة والهضم

7 نصائح لتجنب اضطرابات المعدة بعد تناول اللحوم







