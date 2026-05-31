ماذا يحدث لمرضى النقرس بعد الإفراط في تناول اللحوم؟

كتب : أحمد الضبع

01:00 م 31/05/2026

لا شك في أن الإفراط في تناول اللحوم، خاصة خلال المواسم والأعياد، قد يسب مشكلات صحية لمرضى النقرس، الذين يعدون من أكثر الفئات تأثرا بالنظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والأحشاء الحيوانية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد حماد، استشاري أمراض الروماتيزم، إن تناول كميات كبيرة من اللحوم يؤدي إلى زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم، وهو العامل الرئيسي المسؤول عن الإصابة بنوبات النقرس وآلام المفاصل الحادة.

وبين حماد في تصريحات لمصراوي، أن اللحوم الحمراء والكبدة والكلاوي وبعض أنواع المأكولات البحرية تحتوي على نسب مرتفعة من مركبات البيورين، التي يحولها الجسم إلى حمض اليوريك أثناء عملية التمثيل الغذائي.

وأضافت أن ارتفاع حمض اليوريك قد يؤدي إلى ترسب بلورات دقيقة داخل المفاصل، ما يسبب أعراضا مؤلمة تشمل:

آلام حادة ومفاجئة بالمفاصل

تعد نوبات الألم الشديد، خاصة في إصبع القدم الكبير، من أبرز أعراض ارتفاع حمض اليوريك لدى مرضى النقرس، وقد تمتد الإصابة إلى الكاحل والركبة ومفاصل أخرى.

تورم واحمرار المفاصل

يمكن أن يؤدي تراكم البلورات إلى حدوث التهاب موضعي يصاحبه تورم واحمرار وارتفاع في درجة حرارة المفصل المصاب.

صعوبة الحركة

تسبب نوبات النقرس الحادة تيبسا وألما قد يحدان من القدرة على الحركة أو ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

زيادة خطر تكون حصوات الكلى

في بعض الحالات، قد يؤدي ارتفاع مستويات حمض اليوريك إلى تكوين حصوات بالكلى أو التأثير في وظائفها مع مرور الوقت.

وأكد استشاري أمراض الروماتيزم، أن مرضى النقرس لا يطلب منهم الامتناع التام عن اللحوم، لكن ينصح بالاعتدال في الكميات وتجنب الإفراط، مع الإكثار من شرب المياه للمساعدة على التخلص من حمض اليوريك عبر البول.

